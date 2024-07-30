Будет пасмурно и туманно: вторник в Тюменской области будет дождливым

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Published Сегодня, 01:03
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Updated Сегодня, 01:03
В Тюмени 30 июля синоптики прогнозируют облачную с прояснениями погоду без осадков. Утром и днем термометры покажут +13…+20, в вечерние часы температура воздуха составит +14…+16. Ветер будет дуть со скоростью до 3,9 м/с.
УФ-индекс 4 балла, магнитная буря. Восход в 4:33, закат в 20:56, продолжительность дня 16 часов 23 минуты.
В Тобольске 30 июля синоптики прогнозируют дожди в течение дня. Утром и днем ожидается +13…+19, в ночные часы термометры покажут до +14…+16. Скорость ветра составит 2-3,4 м/с.
УФ-индекс 3 балла, магнитная буря. Восход в 4:16, закат в 20:51, продолжительность дня 16 часов 35 минут.
В Ишиме 30 июля метеорологи прогнозируют пасмурную погоду, дожди в утренние часы. Утром и днем температура воздуха составит +14…+18, в темное время суток ожидается до +13…+15. Ветер будет дуть со скоростью 2,7-4,9 м/с.
УФ-индекс 3 балла, магнитная буря. Восход в 4:23, закат в 20:34, продолжительность дня 16 часов 11 минут.