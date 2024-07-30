Будет пасмурно и туманно: вторник в Тюменской области будет дождливым

В Тюмени 30 июля будет пасмурно и +20

Кратковременные дожди, туман в утренние часы ожидаются на юге Тюменской области во вторник, 30 июля. По прогнозам метеорологов, днем столбики термометров покажут +18…+23, в вечерние и ночные часы опустятся до +9…+14. Ветер будет дуть со скоростью 6-11 м/с.