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Published Сегодня, 08:20

Modified Сегодня, 08:27

Updated Сегодня, 08:27

В Тюмени 1 августа потеплеет до +26

Жаркая погода вернется в Тюмень в начале августа

29 июля 2024, 08:20
Фото: 1MI

В Тюмени 1 августа потеплеет до +26

По прогнозам метеорологов, в первый день августа в областной столице столбики термометров поднимутся до +25…+26. Правда, яркого солнца в этот день горожанам ждать не стоит — синоптики обещают переменную облачность и кратковременные дожди в течение всего дня.

В пятницу, 2 августа, в Тюмени немного похолодает — температура воздуха опустится до +17…+24. Также как и накануне ожидаются осадки в виде дождя. В субботу и воскресенье, 3 и 4 августа, существенно погода не изменится — дожди и +17…+23.

В ближайшие дни в областной столице сохранится относительно прохладная и дождливая погода. Во вторник, 30 июля, максимальная температура воздуха составит +15…+20, в среду, 31 июля, столбики термометров поднимутся до +21…+23.

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