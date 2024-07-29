Жаркая погода вернется в Тюмень в начале августа

В Тюмени 1 августа потеплеет до +26

По прогнозам метеорологов, в первый день августа в областной столице столбики термометров поднимутся до +25…+26. Правда, яркого солнца в этот день горожанам ждать не стоит — синоптики обещают переменную облачность и кратковременные дожди в течение всего дня.