Жаркая погода вернется в Тюмень в начале августа

Posted Сегодня, 08:20
Published Сегодня, 08:20
Modified Сегодня, 08:27
Updated Сегодня, 08:27
В пятницу, 2 августа, в Тюмени немного похолодает — температура воздуха опустится до +17…+24. Также как и накануне ожидаются осадки в виде дождя. В субботу и воскресенье, 3 и 4 августа, существенно погода не изменится — дожди и +17…+23.
В ближайшие дни в областной столице сохранится относительно прохладная и дождливая погода. Во вторник, 30 июля, максимальная температура воздуха составит +15…+20, в среду, 31 июля, столбики термометров поднимутся до +21…+23.