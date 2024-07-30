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У тюменцев изымут гаражи на Дамбовской ради КРТ

У тюменцев изымут гаражи на Дамбовской ради КРТ

30 июля 2024, 09:38
Фото: 1MI
На улице Дамбовской в Тюмени у владельцев изымут земли, на которых стоят семь гаражей. Информация об этом опубликована на сайте мэрии.

Изъятие будет происходить по программе комплексного развития территорий. Гаражи расположены по адресу: Дамбовская, 2, строение 4.

КРТ в границах улиц Дамбовская — Мельникайте планируют провести в течение пяти лет. Здесь могут появиться высотки и объекты образования.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени в районе Горпищекомбинатовской в рамках КРТ построят многоэтажные дома. Соответствующая информация указана в постановлении, опубликованном на сайте администрации города.

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