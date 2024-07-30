У тюменцев изымут гаражи на Дамбовской ради КРТ

Posted Сегодня, 09:38
Published Сегодня, 09:38
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Изъятие будет происходить по программе комплексного развития территорий. Гаражи расположены по адресу: Дамбовская, 2, строение 4.
КРТ в границах улиц Дамбовская — Мельникайте планируют провести в течение пяти лет. Здесь могут появиться высотки и объекты образования.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени в районе Горпищекомбинатовской в рамках КРТ построят многоэтажные дома. Соответствующая информация указана в постановлении, опубликованном на сайте администрации города.