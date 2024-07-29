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Posted Сегодня, 10:52

Published Сегодня, 10:52

Modified Сегодня, 11:03

Updated Сегодня, 11:03

В Тюмени планируют снять свои «Звездные Воины»

Тюмень наносит ответный удар. В городе снимут свои «Звездные Воины»

29 июля 2024, 10:52
Фото: disgustingmen.com

В Тюмени планируют снять свои «Звездные Воины»

Стало известно, что энтузиасты из Тюмени намерены снять свои «Звездные воины». Поскольку в стране сейчас нет правообладателя, который имеет права на франшизу, тюменцы решили этим воспользоваться.

О намерении снять свои «Звездные Воины» сообщает телеграм-канал «Темы Тюмени». Как сообщают энтузиасты, они планируют внести в уже имеющийся каркас франшизы флер российской действительности.

Деньги на проект команда собрала через пожертвования.

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При этом создатели просят не мешать производству ленты, поскольку бюджет у авторов ограничен. Со всеми желающими команда пообщается после окончания съемочного дня. Сюжет и длительность ленты пока неизвестна.

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#Александр Смирнов#Общество#Кино#Новости тюмени#Съемки фильма#Съемки
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