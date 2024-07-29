Тюмень наносит ответный удар. В городе снимут свои «Звездные Воины»

В Тюмени планируют снять свои «Звездные Воины»

Стало известно, что энтузиасты из Тюмени намерены снять свои «Звездные воины». Поскольку в стране сейчас нет правообладателя, который имеет права на франшизу, тюменцы решили этим воспользоваться.