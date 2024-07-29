Тюмень наносит ответный удар. В городе снимут свои «Звездные Воины»

Posted Сегодня, 10:52
Published Сегодня, 10:52
Modified Сегодня, 11:03
Updated Сегодня, 11:03
О намерении снять свои «Звездные Воины» сообщает телеграм-канал «Темы Тюмени». Как сообщают энтузиасты, они планируют внести в уже имеющийся каркас франшизы флер российской действительности.
Деньги на проект команда собрала через пожертвования.
При этом создатели просят не мешать производству ленты, поскольку бюджет у авторов ограничен. Со всеми желающими команда пообщается после окончания съемочного дня. Сюжет и длительность ленты пока неизвестна.
Ранее сообщалось о том, что для съемок отечественного блокбастера ищут массовку из Тобольска.