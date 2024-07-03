Умер популярный актер театра и кино, уроженец Тюменской области

Posted Сегодня, 07:51
Published Сегодня, 07:51
Modified Сегодня, 08:22
Updated Сегодня, 08:22
В ночь на 2 июля в возрасте 72 лет скончался актер театра и кино Владимир Матвеев. Смерть наступила от остановки сердца, сообщила «Известиям» жена артиста Юлия Матвеева.
Владимир Матвеев родился 26 января 1952 года в тюменском селе Сладково. Школу заканчивал в Первоуральске Свердловской области. В 1970 году поступил в Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии, а спустя четыре года был принят в труппу Театра имени Ленсовета, которую покинул в 1986 году.
Проработав три года в «Молодом театре» Ленконцерта и Красноярском ТЮЗе, Матвеев снова вернулся в театр имени Ленсовета, в котором служил до последних дней жизни. В 1993 году ему было присвоено звание «Заслуженный артист России».
Матвеев известен ролями в сериалах «Чернобыль», «Морские дьяволы», «Ментовские войны», «Бандитский Петербург», «Мастер и Маргарита» и других картинах. Также он озвучивал персонажей в фильмах «Пираты Карибского моря», «Омен» и «Шесть демонов Эмили Роуз».
Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени скончался основатель клуба по работе с подростками «Дзержинец» Геннадий Нечаев. Ему было 82 года.