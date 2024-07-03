Умер популярный актер театра и кино, уроженец Тюменской области

Владимир Матвеев родился 26 января 1952 года в тюменском селе Сладково. Школу заканчивал в Первоуральске Свердловской области. В 1970 году поступил в Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии, а спустя четыре года был принят в труппу Театра имени Ленсовета, которую покинул в 1986 году.