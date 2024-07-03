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Posted Сегодня, 07:51

Published Сегодня, 07:51

Modified Сегодня, 08:22

Updated Сегодня, 08:22

Умер актер театра и кино из Тюменской области Владимир Матвеев

Умер популярный актер театра и кино, уроженец Тюменской области

3 июля 2024, 07:51
Фото: Изображение Midjourney

Умер актер театра и кино из Тюменской области Владимир Матвеев

Артист скончался в Москве на 73-году жизни. Смерть наступила от остановки сердца.

В ночь на 2 июля в возрасте 72 лет скончался актер театра и кино Владимир Матвеев. Смерть наступила от остановки сердца, сообщила «Известиям» жена артиста Юлия Матвеева.

Владимир Матвеев родился 26 января 1952 года в тюменском селе Сладково. Школу заканчивал в Первоуральске Свердловской области. В 1970 году поступил в Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии, а спустя четыре года был принят в труппу Театра имени Ленсовета, которую покинул в 1986 году.

Фото: Театр имени Ленсовета

Проработав три года в «Молодом театре» Ленконцерта и Красноярском ТЮЗе, Матвеев снова вернулся в театр имени Ленсовета, в котором служил до последних дней жизни. В 1993 году ему было присвоено звание «Заслуженный артист России».

Матвеев известен ролями в сериалах «Чернобыль», «Морские дьяволы», «Ментовские войны», «Бандитский Петербург», «Мастер и Маргарита» и других картинах. Также он озвучивал персонажей в фильмах «Пираты Карибского моря», «Омен» и «Шесть демонов Эмили Роуз».

Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени скончался основатель клуба по работе с подростками «Дзержинец» Геннадий Нечаев. Ему было 82 года.

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