Туристы стали больше тратить в Тюмени

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Published Сегодня, 02:39
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Отмечается, что среднесуточные траты за первые пять месяцев составили три тысячи рублей, что на 7% больше аналогичного периода прошлого года.
«По предварительной оценке, за период с января по май 2024 года турпоток в Тюменскую область составил 1,5 млн. человек. Данный уровень сопоставим с аналогичным периода 2023 года. Средняя стоимость номера в гостиницах уровня 3 и 4 звезды составляет 5,6 тыс. руб. за ночь в одноместном стандартном номере. Средняя длительность пребывания туристов в Тюменской области в 2023–2024 годах составляет 3-4 дня», — цитирует РБК Тюмень представителя ведомства.
Остальные основные показатели туристического рынка остались без изменений.
Ранее «Наш город» сообщал, что авиакомпания Red Wings планирует запустить прямые рейсы из Тюмени на Шри-Ланку. Аналогичные рейсы авиаперевозчик начал выполнять из Екатеринбурга осенью прошлого года, рассказал президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев.