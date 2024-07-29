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Туристы стали больше тратить в Тюмени

Туристы стали больше тратить в Тюмени

29 июля 2024, 02:39
Фото: Информационный центр правительства Тюменской области
Россияне, которые приезжают в Тюмень с туристическими целями, стали оставлять больше денег в областной столице. Об этом сообщили в департаменте потребительского рынка и туризма региона.
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Туризм

Отмечается, что среднесуточные траты за первые пять месяцев составили три тысячи рублей, что на 7% больше аналогичного периода прошлого года.

«По предварительной оценке, за период с января по май 2024 года турпоток в Тюменскую область составил 1,5 млн. человек. Данный уровень сопоставим с аналогичным периода 2023 года. Средняя стоимость номера в гостиницах уровня 3 и 4 звезды составляет 5,6 тыс. руб. за ночь в одноместном стандартном номере. Средняя длительность пребывания туристов в Тюменской области в 2023–2024 годах составляет 3-4 дня», — цитирует РБК Тюмень представителя ведомства.

Остальные основные показатели туристического рынка остались без изменений.

Ранее «Наш город» сообщал, что авиакомпания Red Wings планирует запустить прямые рейсы из Тюмени на Шри-Ланку. Аналогичные рейсы авиаперевозчик начал выполнять из Екатеринбурга осенью прошлого года, рассказал президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев.

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