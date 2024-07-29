Сколько зарабатывают сотрудники госслужбы в Тюмени?

Posted Сегодня, 04:08
Published Сегодня, 04:08
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Updated Сегодня, 04:10
По ее словам, индексация была проведена в связи с дефицитом кадров — в отрасли наблюдается большая текучка, вследствие более высокого уровня зарплат в коммерческих организациях.
По данным аналитиков hh.ru, в настоящее время в регионе открыто более 90 вакансий в отрасли «Государственные организации». Преимущественно требуются экономисты, врачи и программисты. Также нужны специалисты в Федеральную службу по ветеринарному и фитосанитарному надзору, пишет РБК Тюмень.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области выросли зарплаты у продавцов. С начала года средний заработок увеличился на 18,5% — с 37,9 тысячи до 44,9 тысячи рублей.