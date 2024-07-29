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Published Сегодня, 04:08

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Updated Сегодня, 04:10

Зарплаты госслужащих в Тюменской области выросли на 30 тысяч рублей

Сколько зарабатывают сотрудники госслужбы в Тюмени?

29 июля 2024, 04:08
Фото: 1MI

Зарплаты госслужащих в Тюменской области выросли на 30 тысяч рублей

С начала года размер средней заработной платы сотрудников госслужбы вырос с 54,3 тысячи до 81 тысячи рублей. Об этом сообщила основатель и руководитель HR-агентства HRV Екатерина Воронина.

По ее словам, индексация была проведена в связи с дефицитом кадров — в отрасли наблюдается большая текучка, вследствие более высокого уровня зарплат в коммерческих организациях.

По данным аналитиков hh.ru, в настоящее время в регионе открыто более 90 вакансий в отрасли «Государственные организации». Преимущественно требуются экономисты, врачи и программисты. Также нужны специалисты в Федеральную службу по ветеринарному и фитосанитарному надзору, пишет РБК Тюмень.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области выросли зарплаты у продавцов. С начала года средний заработок увеличился на 18,5% — с 37,9 тысячи до 44,9 тысячи рублей.

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