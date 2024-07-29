Сколько зарабатывают сотрудники госслужбы в Тюмени?

По данным аналитиков hh.ru, в настоящее время в регионе открыто более 90 вакансий в отрасли «Государственные организации». Преимущественно требуются экономисты, врачи и программисты. Также нужны специалисты в Федеральную службу по ветеринарному и фитосанитарному надзору, пишет РБК Тюмень.