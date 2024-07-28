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У тюменских продавцов в 2024 году на 18,5% увеличились зарплаты

Рост на 18,5%: тюменские продавцы стали больше зарабатывать

28 июля 2024, 08:53
Фото: 1MI

У тюменских продавцов в 2024 году на 18,5% увеличились зарплаты

В среднем заработок сотрудников торговли увеличился за первые шесть месяцев этого года в Тюменской области с 37,9 тысячи до 44,9 тысячи рублей. Об этом сообщили аналитики hh.ru.

Одновременно с этим увеличился и уровень спроса на представителей данной профессии. За первое полугодие в регионе было открыто 8,2 тысячи вакансий в отрасли «Розничная торговля». Это 21% больше показателей 2023 года.

В целом на розницу приходится почти каждая десятая вакансия в регионе (9,5% от общего количества вакансий в первом полугодии 2024). Эта сфера остается одной из самых дефицитных в регионе: на одну вакансию в рознице приходится всего 2 резюме.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени не хватает водителей общественного транспорта. В настоящее время городу требуются более 170 водителей автобусов.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Работа#Продажа#Вакансии#Торговля
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