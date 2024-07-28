Рост на 18,5%: тюменские продавцы стали больше зарабатывать

Posted Сегодня, 08:53
Published Сегодня, 08:53
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Одновременно с этим увеличился и уровень спроса на представителей данной профессии. За первое полугодие в регионе было открыто 8,2 тысячи вакансий в отрасли «Розничная торговля». Это 21% больше показателей 2023 года.
В целом на розницу приходится почти каждая десятая вакансия в регионе (9,5% от общего количества вакансий в первом полугодии 2024). Эта сфера остается одной из самых дефицитных в регионе: на одну вакансию в рознице приходится всего 2 резюме.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени не хватает водителей общественного транспорта. В настоящее время городу требуются более 170 водителей автобусов.