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Posted Сегодня, 12:01

Published Сегодня, 12:01

Modified Сегодня, 12:09

Updated Сегодня, 12:09

Из-за схода поезда в Волгоградской области тюменские составы застряли на Ж/Д путях

Из-за схода поезда в Волгоградской области тюменские составы застряли на Ж/Д путях

29 июля 2024, 12:01
Фото: Изображение Midjourney
Из-за сошедшего с рельс поезда в Волгоградской области на своих поездах застряли жители Тюмени. Как рассказали жители города в соцсетях, сейчас они застряли в своих составах на неопределенный срок.
Сюжет
Авария

Информацию передает телеграм-канал «Темы Тюмени». Как рассказывают жители города в соцсетях, один из рейсов, идущих по тому же маршруту, что и состав, сошедший с рельс, уже стоит несколько часов. Проводники говорят, что не двинется поезд, пока не разберутся с последствиями аварии.

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Как рассказывает девушка, застрявшая на поезде, не выпускают никого и из вагонов, сколько займет ликвидация последствий, неизвестно.

При этом, у многих планировалась пересадка в других городах, а позади тюменского состава уже выстроилась очередь других поездов.

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