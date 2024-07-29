Из-за схода поезда в Волгоградской области тюменские составы застряли на Ж/Д путях

Информацию передает телеграм-канал «Темы Тюмени». Как рассказывают жители города в соцсетях, один из рейсов, идущих по тому же маршруту, что и состав, сошедший с рельс, уже стоит несколько часов. Проводники говорят, что не двинется поезд, пока не разберутся с последствиями аварии.