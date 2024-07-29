Из-за схода поезда в Волгоградской области тюменские составы застряли на Ж/Д путях

Posted Сегодня, 12:01
Published Сегодня, 12:01
Modified Сегодня, 12:09
Updated Сегодня, 12:09
Информацию передает телеграм-канал «Темы Тюмени». Как рассказывают жители города в соцсетях, один из рейсов, идущих по тому же маршруту, что и состав, сошедший с рельс, уже стоит несколько часов. Проводники говорят, что не двинется поезд, пока не разберутся с последствиями аварии.
Как рассказывает девушка, застрявшая на поезде, не выпускают никого и из вагонов, сколько займет ликвидация последствий, неизвестно.
При этом, у многих планировалась пересадка в других городах, а позади тюменского состава уже выстроилась очередь других поездов.
Ранее сообщалось о том, что дорога из Адлера домой обернулась для тюменцев настоящим адом.