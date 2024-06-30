Тюменец проткнул ногу арматурой, выходя из поезда

В итоге поспешивший молодой человек наступил на торчащую из бетонного перрона арматуру. Как выяснилось, бетон, в который воткнули арматуру, залили недавно. Поэтому штырь, легко выдернулся из него и остался в ноге, запечатав тем самым рану. В противном случае началось бы сильное кровотечение.