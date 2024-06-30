Тюменец проткнул ногу арматурой, выходя из поезда

Posted Сегодня, 07:22
Published Сегодня, 07:22
Modified Сегодня, 07:24
Updated Сегодня, 07:24
В итоге поспешивший молодой человек наступил на торчащую из бетонного перрона арматуру. Как выяснилось, бетон, в который воткнули арматуру, залили недавно. Поэтому штырь, легко выдернулся из него и остался в ноге, запечатав тем самым рану. В противном случае началось бы сильное кровотечение.
Проводница, ставшая свидетелем произошедшего ЧП, подняла красный флаг, запрещающий движение поезда, начальница вызвала скорую помощь. Первую помощь тюменцу оказывать не стали — аптечки в вагоне не оказалось. По словам родных Александра, несмотря на намерения проводницы дождаться медиков, начальница поезда распорядилась оставить пострадавшего на перроне, вернуть в вагон и ехать дальше.
В итоге Александр просидел в ожидании скорой помощи и сотрудников РЖД порядка полутора часов. В больницу его отвезли прибывшие на станцию родственники.
Родные тюменца уже обратились по данному факту в полицию с целью привлечь к ответственности за халатность проводницы и начальника поезда № 081 «Улан-Удэ — Москва», бросивших на перроне пассажира с серьезной травмой.
Известно, что Александр приехал в Пермский край из Тюмени с целью устроиться на работу, но теперь неизвестно, когда сможет выйти на новое место.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области детский сад в Ярковском районе наказали на 100 тысяч рублей за травму ребенка. Во время прогулки одна из воспитанниц упала с качели и получила перелом плечевой кости.