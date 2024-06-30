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Тюменец проткнул ногу арматурой, выходя из поезда

Тюменец проткнул ногу арматурой, выходя из поезда

30 июня 2024, 07:22
Фото: 1MI
Инцидент произошел 24 июня на станции Чад в Октябрьском районе Пермского края. По словам пострадавшего 19-летнего Александра, проводница торопила выходящих пассажиров и не предупредила о возможной опасности.

В итоге поспешивший молодой человек наступил на торчащую из бетонного перрона арматуру. Как выяснилось, бетон, в который воткнули арматуру, залили недавно. Поэтому штырь, легко выдернулся из него и остался в ноге, запечатав тем самым рану. В противном случае началось бы сильное кровотечение.

Проводница, ставшая свидетелем произошедшего ЧП, подняла красный флаг, запрещающий движение поезда, начальница вызвала скорую помощь. Первую помощь тюменцу оказывать не стали — аптечки в вагоне не оказалось. По словам родных Александра, несмотря на намерения проводницы дождаться медиков, начальница поезда распорядилась оставить пострадавшего на перроне, вернуть в вагон и ехать дальше.

Фото: ЧП Пермь

В итоге Александр просидел в ожидании скорой помощи и сотрудников РЖД порядка полутора часов. В больницу его отвезли прибывшие на станцию родственники.

Родные тюменца уже обратились по данному факту в полицию с целью привлечь к ответственности за халатность проводницы и начальника поезда № 081 «Улан-Удэ — Москва», бросивших на перроне пассажира с серьезной травмой.

Фото: ЧП Пермь

Известно, что Александр приехал в Пермский край из Тюмени с целью устроиться на работу, но теперь неизвестно, когда сможет выйти на новое место.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области детский сад в Ярковском районе наказали на 100 тысяч рублей за травму ребенка. Во время прогулки одна из воспитанниц упала с качели и получила перелом плечевой кости.

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