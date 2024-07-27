Шестой этап опрессовок стартует в Тюмени. Без воды останутся около 20 улиц

Posted Сегодня, 06:50
Published Сегодня, 06:50
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Updated Сегодня, 06:53
Горячая вода будет отсутствовать в домах и зданиях по улицам Харьковской, 50 лет Октября, Мельникайте, Холодильной, Курской, Минской, Елизарово, Котельщиков, Максима Горького, Щорса, Бастрыгина, Жигулевской.
Напомним, в этом году опрессовочные работы на сетях будут проведены в семь этапов. Седьмой этап стартует 12 августа. В его рамках проверят тепловые сети в микрорайонах Восточного административного округа, района Войновки, а также в поселках Патрушева, Ожогино, Комарово и Тюменская слобода.