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С 29 июля в Тюмени стартует шестой этап опрессовочных работ

Шестой этап опрессовок стартует в Тюмени. Без воды останутся около 20 улиц

27 июля 2024, 06:50
Фото: 1MI

С 29 июля в Тюмени стартует шестой этап опрессовочных работ

Шестой этап опрессовочных работ на теплосетях стартует в Тюмени в понедельник, 29 июля. На десять дней, до 7 августа, без горячего водоснабжения останутся жители домов в границе улиц Мельникайте и 50 лет Октября.

Горячая вода будет отсутствовать в домах и зданиях по улицам Харьковской, 50 лет Октября, Мельникайте, Холодильной, Курской, Минской, Елизарово, Котельщиков, Максима Горького, Щорса, Бастрыгина, Жигулевской.

Напомним, в этом году опрессовочные работы на сетях будут проведены в семь этапов. Седьмой этап стартует 12 августа. В его рамках проверят тепловые сети в микрорайонах Восточного административного округа, района Войновки, а также в поселках Патрушева, Ожогино, Комарово и Тюменская слобода.

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