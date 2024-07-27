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В 400 километрах от Тюмени прорвало дамбу на водохранилище

В 400 километрах от Тюмени прорвало дамбу на водохранилище. Под воду ушел поселок

27 июля 2024, 05:27
Фото: МЧС РФ

В 400 километрах от Тюмени прорвало дамбу на водохранилище

Пока в Тюмени устраняют последствия осадков, выпавшим накануне, в соседней Челябинской области, что находится в нескольких сотнях километров от областной столицы, ведут аварийно-восстановительные работы после прорыва дамбы на Киалимском водохранилище.

Накануне вечером на водохранилище в 75 километрах к западу от Челябинска прорвало дамбу. Из-за ливней произошел смыв плотины длиной 100 метров, огромные потоки воды хлынули в соседний поселок Киолим. Дома в населенном пункте ушли под воду (уровень воды достигал 1 метра), всех жителей эвакуировали.

«Был затоплен поселок Киолим, дальше вода пошла в сторону других поселений. Из Киолима были эвакуированы жители. Их разместили в Карабаше в пунктах временного размещения. Часть людей разместилась у родственников», — сообщил губернатор Челябинской области Алексей Текслер в своем тг-канале.
Видео: Подслушано в Снежинске

Также были эвакуированы спасателями жители поселков Мухаметово, Байдашево и Карасево — всего 163 человека, в том числе более 20 детей.

К устранению последствий прорыва дамбы были привлечены более 170 человек и 60 единиц техники. В Карабашском городском округе был введен режим чрезвычайной ситуации, для жителей организованы два пункта временного размещения.

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В настоящее время поселок Киолим полностью освобожден от воды. По данным МЧС России, вода, вышедшая из берегов, вернулась в русло реки. В настоящее время сотрудники МЧС мониторят обстановку с помощью беспилотников и ликвидируют последствия размыва на насыпном участке дамбы.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области продолжаются работы по устранению последствий паводка — проводится ремонт домов и зданий, пострадавших от большой воды, жителям выплачивают денежные средства в качестве материальной помощи. В общей сложности из-за паводка в регионе пострадали около 20 тысяч семей.

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