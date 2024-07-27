В 400 километрах от Тюмени прорвало дамбу на водохранилище. Под воду ушел поселок

В настоящее время поселок Киолим полностью освобожден от воды. По данным МЧС России, вода, вышедшая из берегов, вернулась в русло реки. В настоящее время сотрудники МЧС мониторят обстановку с помощью беспилотников и ликвидируют последствия размыва на насыпном участке дамбы.