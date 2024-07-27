nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:29

Published Сегодня, 04:29

Modified Сегодня, 04:31

Updated Сегодня, 04:31

В День города в Тюмени автобусы будут ездить до полуночи

В День города общественный транспорт Тюмени изменит график работы

27 июля 2024, 04:29
Фото: 1MI

В День города в Тюмени автобусы будут ездить до полуночи

Автобусы будут ездить до полуночи. Об этом сообщили в администрации города.

Для того, чтобы после завершении праздничный мероприятий тюменцы смогли добраться домой, будет продлено время работы маршрутов № 1, 2, 3, 8, 13, 14, 15, 16, 17, 25, 28, 30, 47, 48, 54, 55, 89, 96.

С информацией о расписании движения автобусов можно ознакомиться по телефону информационно-справочной службы 8-800-250-0722, на сайте МКУ «Тюменьгортранс» tgt72.ru в разделе «Расписание» или в мобильном приложении «Тюменский транспорт».

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени 27 июля, в день празднования 438-летия, пройдут сотни различных мероприятий. Главной праздничной площадкой станет площадь 400-летия Тюмени.

Читайте также:
Надо каноэ: в Тюмени из-за дождя под воду ушли дворы и дорогиВ Тюмени водитель иномарки насмерть сбил пешехода и скрылся с места аварииБудет холодно и сыро: какая погода ждет тюменцев в День города
#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Общественный транспорт#Автобус#Автобусы#Новости тюмени#День города
Подпишитесь
Дожди не помогут? Уровень воды в тюменской Туре продолжает стремительно снижаться
Вчера, 09:54
Пора покупать! Сколько стоят и где продаются лучшие арбузы в Тюмени?
Вчера, 07:38
Под знаком дождя. Синоптики обещают тюменцам ужасную погоду в выходные
Вчера, 08:17
438 лет истории! Тест — отличите ли вы истинные факты о Тюмени от ложных?
Вчера, 06:15
Это травма на всю жизнь! Тюменки резко осудили идею отговаривать женщин от абортов
Вчера, 09:13
Боец из Тюмени рассказал, как справлялся с паникой после ранения кассетной бомбой
Вчера, 08:13