В День города общественный транспорт Тюмени изменит график работы

Posted Сегодня, 04:29
Published Сегодня, 04:29
Modified Сегодня, 04:31
Updated Сегодня, 04:31
Для того, чтобы после завершении праздничный мероприятий тюменцы смогли добраться домой, будет продлено время работы маршрутов № 1, 2, 3, 8, 13, 14, 15, 16, 17, 25, 28, 30, 47, 48, 54, 55, 89, 96.
С информацией о расписании движения автобусов можно ознакомиться по телефону информационно-справочной службы 8-800-250-0722, на сайте МКУ «Тюменьгортранс» tgt72.ru в разделе «Расписание» или в мобильном приложении «Тюменский транспорт».
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени 27 июля, в день празднования 438-летия, пройдут сотни различных мероприятий. Главной праздничной площадкой станет площадь 400-летия Тюмени.