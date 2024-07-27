Как в Тюмени отмечают 438-й День рождения

Posted Сегодня, 06:03
Published Сегодня, 06:03
Modified Сегодня, 06:11
Updated Сегодня, 06:11
Также уже стартовал у Конторы пароходства фестиваль традиционной кубинской музыки и танца «Чака-чака», а на Площади Солнца и в сквере Сибирских кошек — городской фестиваль «Пикник книг».
Также начали работу площадки возле администрации Тюмени — там проходит сегодня мероприятие «Крылатые качели», в рамках которого состоится традиционный парад колясок.
На площади 400-летия Тюмени старт торжествам будет дан в полдень.
На площади у Технопарка готовятся к «забегу» участники шестого «Парада красных машин». Более 150 красных автомобилей и мотоциклов единой колонной проедут по центральной улице вдоль главных праздничных площадок города.
Там же для юных горожан установили сухой бассейн, искупаться в котором могут все желающие.
Отметим, сегодня в Тюмени будут работать десятки праздничных площадок. Запланировано множество спортивных мероприятий, концертных выступлений, мастер-классов. Вечером, на площади 400-летия города состоится концерт группы Uma2rman. Начало в 20:00, вход бесплатный.