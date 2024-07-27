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Posted Сегодня, 06:03

Published Сегодня, 06:03

Modified Сегодня, 06:11

Updated Сегодня, 06:11

Как в Тюмени отмечают 438-летие

Как в Тюмени отмечают 438-й День рождения

27 июля 2024, 06:03
Фото: 1MI

Как в Тюмени отмечают 438-летие

Праздничные мероприятия, посвященные 438-й годовщине Тюмени, стартовали в областной столице. Открыл День города забег «5 вёрст» в экопарке Затюменский, участие в котором принял глава администрации Тюмени Максим Афанасьев.
Видео: Темы Тюмени

Также уже стартовал у Конторы пароходства фестиваль традиционной кубинской музыки и танца «Чака-чака», а на Площади Солнца и в сквере Сибирских кошек — городской фестиваль «Пикник книг».

Фото: Тюмень с огоньком

Также начали работу площадки возле администрации Тюмени — там проходит сегодня мероприятие «Крылатые качели», в рамках которого состоится традиционный парад колясок.

На площади 400-летия Тюмени старт торжествам будет дан в полдень.

На площади у Технопарка готовятся к «забегу» участники шестого «Парада красных машин». Более 150 красных автомобилей и мотоциклов единой колонной проедут по центральной улице вдоль главных праздничных площадок города.

Там же для юных горожан установили сухой бассейн, искупаться в котором могут все желающие.

Фото: nashgorod.ru

Отметим, сегодня в Тюмени будут работать десятки праздничных площадок. Запланировано множество спортивных мероприятий, концертных выступлений, мастер-классов. Вечером, на площади 400-летия города состоится концерт группы Uma2rman. Начало в 20:00, вход бесплатный.

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