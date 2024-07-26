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В Тюменской области изменят границу с Казахстаном

В Тюменской области изменят границу с Казахстаном

26 июля 2024, 07:08
Фото: Информационный центр Правительства Тюменской области
На границе России и Казахстана в Тюменской области увеличат число полос для проезда автомобилей. В рамках комплексного капитального ремонта запланировано расширить въездные группы в пределах существующих границ пункта пропуска.

Также в планах выполнение работ по устройству двух полос движения на грузовом направлении, четырех полос — на легковом. Реализация проекта позволит увеличить пропускную способность АПП и нарастить торгово-экономические связи.

С российской стороны будет проведена модернизация пункта. Вся работа будет проводиться синхронно. Проект реконструкции автомобильного пункта пропуска через государственную границу рассмотрели губернатор Тюменской области Александр Моор и премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов.

В ходе рабочей встречи было отмечено, что реализация проекта позволит нарастить торгово-экономические связи. По словам Моора, Казахстан был и остаётся стратегическим и одним из крупнейших внешнеторговых партнёров Тюменской области. В 2023 году уровень товарооборота с Казахстаном был увеличен практически в полтора раза. С начала этого года он достиг 113 миллионов долларов.

Ранее «Наш Город» писал, что скоростную трассу М-12, продлят до Тюмени в 2025 году. Частью автодороги станет вторая тюменская объездная.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Дороги#Казахстан#Александр Моор#Граница#Сотрудничество
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