В Тюменской области изменят границу с Казахстаном

В ходе рабочей встречи было отмечено, что реализация проекта позволит нарастить торгово-экономические связи. По словам Моора, Казахстан был и остаётся стратегическим и одним из крупнейших внешнеторговых партнёров Тюменской области. В 2023 году уровень товарооборота с Казахстаном был увеличен практически в полтора раза. С начала этого года он достиг 113 миллионов долларов.