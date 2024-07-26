Мусорщикам разрешат нарушать закон о тишине в Тюмени

Отметим, в соответствии с «Об обеспечении тишины и покоя граждан в Тюменской области» установлено, что в периоды с 22 до 8 часов в будние дни, с 22 до 9 часов в выходные и нерабочие праздничные дни, а также с 13 до 15 часов ежедневно в жилых помещениях и помещениях общего пользования многоквартирных домов, жилых зонах, запрещено использование телевизоров, радиоприемников, а также пение, игра на музыкальных предметах, проведение строительных, ремонтных, разгрузочно-погрузочных работ, в том числе с применением механических средств и технических устройств.