Мусорщикам разрешат нарушать закон о тишине в Тюмени

Posted Сегодня, 06:42
Published Сегодня, 06:42
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Updated Сегодня, 06:44
«Дополнить перечень случаев, на которые не распространяется действия закона пунктом: на действия юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих работы по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов, совершаемые в период с 13 до 15 часов ежедневно», — указано в опубликованном законопроекте.
Отметим, в соответствии с «Об обеспечении тишины и покоя граждан в Тюменской области» установлено, что в периоды с 22 до 8 часов в будние дни, с 22 до 9 часов в выходные и нерабочие праздничные дни, а также с 13 до 15 часов ежедневно в жилых помещениях и помещениях общего пользования многоквартирных домов, жилых зонах, запрещено использование телевизоров, радиоприемников, а также пение, игра на музыкальных предметах, проведение строительных, ремонтных, разгрузочно-погрузочных работ, в том числе с применением механических средств и технических устройств.
Ранее «Наш Город» писал, что тюменский Роспотребнадзор назвал самые шумные районы города. В перечень самых шумных вошли дома по адресам: Николая Чаплина, 113, Мельникайте, 100, Механическая, 44, Малыгина, 49, Червишевский тракт, 94, 50 лет Октября, 32а.