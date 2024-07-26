nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:42

Published Сегодня, 06:42

Modified Сегодня, 06:44

Updated Сегодня, 06:44

В Тюмени хотят разрешить мусорщикам нарушать закон о тишине

Мусорщикам разрешат нарушать закон о тишине в Тюмени

26 июля 2024, 06:42
Фото: 1MI

В Тюмени хотят разрешить мусорщикам нарушать закон о тишине

В Тюменской области могут изменить закон «Об обеспечении тишины и покоя граждан». В областную думу внесен законопроект, согласно которому в часы тишины будет разрешено шуметь индивидуальным предпринимателям и компаниям, которые занимаются сбором и вывозом мусора.

«Дополнить перечень случаев, на которые не распространяется действия закона пунктом: на действия юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих работы по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов, совершаемые в период с 13 до 15 часов ежедневно», — указано в опубликованном законопроекте.

Отметим, в соответствии с «Об обеспечении тишины и покоя граждан в Тюменской области» установлено, что в периоды с 22 до 8 часов в будние дни, с 22 до 9 часов в выходные и нерабочие праздничные дни, а также с 13 до 15 часов ежедневно в жилых помещениях и помещениях общего пользования многоквартирных домов, жилых зонах, запрещено использование телевизоров, радиоприемников, а также пение, игра на музыкальных предметах, проведение строительных, ремонтных, разгрузочно-погрузочных работ, в том числе с применением механических средств и технических устройств.

Ранее «Наш Город» писал, что тюменский Роспотребнадзор назвал самые шумные районы города. В перечень самых шумных вошли дома по адресам: Николая Чаплина, 113, Мельникайте, 100, Механическая, 44, Малыгина, 49, Червишевский тракт, 94, 50 лет Октября, 32а.

Читайте также:
Избили водителя и угнали авто. В Тюмени пассажиры напали на таксистаСтали больше пить: в Тюмени выросли продажи алкоголя37 фальшивых банкнот выявили в Тюменской области за полгода
#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Шум#Новости тюмени#Тюменская областная Дума#Мусор#Вывоз ТКО
Подпишитесь
Тюменка впала в кому во время отдыха и стала заложницей в Турции
Вчера, 03:58
Пора покупать! Сколько стоят и где продаются лучшие арбузы в Тюмени?
Сегодня, 07:38
Новостройки подешевеют? Рынку недвижимости в Тюмени грозят застой и неопределенность
Вчера, 06:05
438 лет истории! Тест — отличите ли вы истинные факты о Тюмени от ложных?
Сегодня, 06:15
Опасно для здоровья! Тюменские специалисты рассказали о вреде летних сезонных фруктов
Вчера, 08:23
Не сезон? Стоит ли ехать в тюменские леса за ягодами и грибами?
Вчера, 09:43