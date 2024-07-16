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Published Сегодня, 10:31

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Updated Сегодня, 10:36

Одну из главных федеральных трасс протянут до Тюмени в 2025 году

Одну из главных федеральных трасс протянут до Тюмени в 2025 году

16 июля 2024, 10:31
Фото: 1MI
Трассу М-12, идущую от Екатеринбурга, в следующему году протянут до Тюмени. Об этом сообщил зампред правительства РФ Хуснуллин.

Напомним, что трасса М-12, на данный момент заканчивающаяся на Екатеринбург, продолжает строиться, сейчас она охватывает несколько городов, такие как Москву, Владимир, Муром, Арзамас, Казань, Нижнекамск, Екатеринбург, а в грядущем году дойдет до Тюмени.

Начали строить трассу в 2021 году, последний из этапов, протяжка трассы до Екатеринбурга закончилась в 2024.

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#Александр Смирнов#Общество#Происшествия#Новости тюмени#Дорога#Трасса#Федеральная трасса
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