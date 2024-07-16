Одну из главных федеральных трасс протянут до Тюмени в 2025 году

Posted Сегодня, 10:31
Published Сегодня, 10:31
Modified Сегодня, 10:36
Updated Сегодня, 10:36
Напомним, что трасса М-12, на данный момент заканчивающаяся на Екатеринбург, продолжает строиться, сейчас она охватывает несколько городов, такие как Москву, Владимир, Муром, Арзамас, Казань, Нижнекамск, Екатеринбург, а в грядущем году дойдет до Тюмени.
Начали строить трассу в 2021 году, последний из этапов, протяжка трассы до Екатеринбурга закончилась в 2024.
Ранее сообщалось о том, что уровень федеральной трассы Тюмень — Омск поднимут на два метра для защиты от возможных паводков.