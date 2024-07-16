Одну из главных федеральных трасс протянут до Тюмени в 2025 году

Напомним, что трасса М-12, на данный момент заканчивающаяся на Екатеринбург, продолжает строиться, сейчас она охватывает несколько городов, такие как Москву, Владимир, Муром, Арзамас, Казань, Нижнекамск, Екатеринбург, а в грядущем году дойдет до Тюмени.