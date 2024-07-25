В Тюмени выставили на продажу «настоящего» террориста

Posted Сегодня, 10:15
Published Сегодня, 10:15
Modified Сегодня, 10:25
Updated Сегодня, 10:25
Информацию о террористе передает телеграм-канал Темы Тюмени. Речь идет о собаке породы бигль, которого хозяева окрестили не иначе как террорист и домашний тиран.
По словам владельцев пса, он несколько лет отравлял им жизнь, который отбил у них желание заводить любое животное. Отмечают хозяева, что собака неагрессивна, но просто ведет себя неадекватно.
Грызёт любимые вещи, оставит детей без игрушек-приставок-комиксов-гаджетов, все этo исчезнет в мясорубке, ошибочнo названной ртом, а выйдет на пол посередине детской комнаты», — указано в объявлении.
При этом взять собаку можно в трех случаях. На так называемый дикий выгул, фотоссесию или в аренду себе домой.