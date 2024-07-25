nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:15

Published Сегодня, 10:15

Modified Сегодня, 10:25

Updated Сегодня, 10:25

В Тюмени выставили на продажу «настоящего» террориста

В Тюмени выставили на продажу «настоящего» террориста

25 июля 2024, 10:15
Фото: Изображение Midjourney
Жители Тюмени опубликовали интересное объявление. В нем они сообщают, что продают настоящего террориста, который отравлял им жизнь несколько лет.

Информацию о террористе передает телеграм-канал Темы Тюмени. Речь идет о собаке породы бигль, которого хозяева окрестили не иначе как террорист и домашний тиран.

По словам владельцев пса, он несколько лет отравлял им жизнь, который отбил у них желание заводить любое животное. Отмечают хозяева, что собака неагрессивна, но просто ведет себя неадекватно.

Грызёт любимые вещи, оставит детей без игрушек-приставок-комиксов-гаджетов, все этo исчезнет в мясорубке, ошибочнo названной ртом, а выйдет на пол посередине детской комнаты», — указано в объявлении.

При этом взять собаку можно в трех случаях. На так называемый дикий выгул, фотоссесию или в аренду себе домой.

Никому не мешает! Семейная пара с собакой в Тюмени избила подростков за замечание
Узнать подробнее
Читайте также:
Мышьяк в хлеб и гвозди в мясо. В Тюмень вернулись жестокие догхантерыМашина влетела в жилой дом в центре ТюмениБесправник на легковушке едва не убил своих пассажиров на тюменской «трассе смерти»
#Александр Смирнов#Общество#Происшествия#Новости тюмени#Собака
Подпишитесь
Тюменка впала в кому во время отдыха и стала заложницей в Турции
Сегодня, 03:58
Из детских садов Тюмени массово увольняются воспитатели
Вчера, 03:19
Новостройки подешевеют? Рынку недвижимости в Тюмени грозят застой и неопределенность
Сегодня, 06:05
Надо менять концепцию! Независимый маркетолог раскритиковала брендбук Тюмени
Сегодня, 07:35
Опасно для здоровья! Тюменские специалисты рассказали о вреде летних сезонных фруктов
Сегодня, 08:23
Не сезон? Стоит ли ехать в тюменские леса за ягодами и грибами?
Сегодня, 09:43