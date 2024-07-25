Бесправник на легковушке едва не убил своих пассажиров на тюменской «трассе смерти»

Posted Сегодня, 06:40
Published Сегодня, 06:40
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Вчера на 215 километре трассы Тюмень — Ханты-Мансийск под Тобольском «Лада» вылетела в кювет. У 21-летнего водителя нет прав на управление транспортом, сообщили в ГИБДД Тюменской области.
В аварии пострадали три человека: сам водитель, а также 18-летние парень и девушка. Первый пассажир госпитализирован с переломом позвоночника. Обстоятельства произошедшего выясняются.
Ранее «Наш город» писал, что в Ишиме водитель школьного автобуса сбил ребенка. Школу обязали выплатить мальчику и его родителям компенсацию.