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В аварии на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск пострадали три человека

Бесправник на легковушке едва не убил своих пассажиров на тюменской «трассе смерти»

25 июля 2024, 06:40
Фото: ГИБДД Тюменской области

В аварии на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск пострадали три человека

Водитель не справился с управлением, из-за чего автомобиль вылетел в кювет. Один из пассажиров госпитализирован с переломом позвоночника.
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ДТП

Вчера на 215 километре трассы Тюмень — Ханты-Мансийск под Тобольском «Лада» вылетела в кювет. У 21-летнего водителя нет прав на управление транспортом, сообщили в ГИБДД Тюменской области.

В аварии пострадали три человека: сам водитель, а также 18-летние парень и девушка. Первый пассажир госпитализирован с переломом позвоночника. Обстоятельства произошедшего выясняются.

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Ранее «Наш город» писал, что в Ишиме водитель школьного автобуса сбил ребенка. Школу обязали выплатить мальчику и его родителям компенсацию.

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