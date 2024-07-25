Праздник среди луж. Накануне Дня города на Тюмень обрушатся экстремальные ливни

В праздничный день субботы, 27 июля, синоптики обещают в Тюмени дожди только в утренние и ночные часы. Правда, яркого солнца жителям областной столицы ждать в этот день тоже не стоит — ожидается пасмурная и прохладная погода. Температура воздуха составит +16…+17.