Праздник среди луж. Накануне Дня города на Тюмень обрушатся экстремальные ливни

Posted Сегодня, 08:37
Published Сегодня, 08:37
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При этом существенно похолодает — максимальная дневная температура воздуха составит +14….+16. В темное время суток столбики термометров опустятся до +13.
На юге региона 26 июля днем синоптики обещают кратковременные дожди, в отдельных районах грозы, град. Также ожидается сильный ветер до 15-20 м/с.
В праздничный день субботы, 27 июля, синоптики обещают в Тюмени дожди только в утренние и ночные часы. Правда, яркого солнца жителям областной столицы ждать в этот день тоже не стоит — ожидается пасмурная и прохладная погода. Температура воздуха составит +16…+17.
Такая погода продержится, по заверениям синоптиков, до среды, 1 августа. В начале последнего летнего месяца в Тюмень начнет возвращаться тепло — 3 августа воздух в областной столице прогреется до +22…+23.