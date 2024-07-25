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Published Сегодня, 08:37

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Updated Сегодня, 08:44

Накануне Дня города на Тюмень обрушатся экстремальные ливни

Праздник среди луж. Накануне Дня города на Тюмень обрушатся экстремальные ливни

25 июля 2024, 08:37
Фото: 1MI

Накануне Дня города на Тюмень обрушатся экстремальные ливни

Около трети месячной нормы осадков выпадет в областной столице в пятницу, 26 июля. По прогнозам метеорологов, дожди ожидаются на протяжении всего дня.

При этом существенно похолодает — максимальная дневная температура воздуха составит +14….+16. В темное время суток столбики термометров опустятся до +13.

На юге региона 26 июля днем синоптики обещают кратковременные дожди, в отдельных районах грозы, град. Также ожидается сильный ветер до 15-20 м/с.

Фото: Гисметео

В праздничный день субботы, 27 июля, синоптики обещают в Тюмени дожди только в утренние и ночные часы. Правда, яркого солнца жителям областной столицы ждать в этот день тоже не стоит — ожидается пасмурная и прохладная погода. Температура воздуха составит +16…+17.

Такая погода продержится, по заверениям синоптиков, до среды, 1 августа. В начале последнего летнего месяца в Тюмень начнет возвращаться тепло — 3 августа воздух в областной столице прогреется до +22…+23.

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