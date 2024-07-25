В Тюмени застроят район на Лесобазе. Что там появится?

Все работы будут проведены в четыре этапа — до 2038 года. Строительством займется специализированный застройщик «Строительство Бизнес Коммерция Девелопмент». Компания год назад выкупила данный земельный участок площадью 49,6 гектаров за 1 миллион 59 тысяч рублей, подняв начальную стоимость в 70 раз (с 15,1 тысячи рублей).