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В Тюмени на Камчатской построят новый ЖК и школу на 1200 мест

В Тюмени застроят район на Лесобазе. Что там появится?

25 июля 2024, 07:15
Фото: 1MI

В Тюмени на Камчатской построят новый ЖК и школу на 1200 мест

До 2038 года там построят новое общеобразовательное учреждение. Школа на 1200 мест расположится на улице Камчатской. Такие данные указаны документе, размещенном на сайте тюменской мэрии.

Отмечено, что работы по строительству будут вестись в рамках реализации программы комплексного развития территорий. Согласно проекту, там же появится новый жилой комплекс, детский сад на 104 места, организация дополнительного образования детей на 365 мест, учреждения культуры клубного типа на 35 мест, поликлиника, аптеки, объекты торговли, предприятия общественного питания, предприятия бытового обслуживания, отделение связи, отделения банков, офисные помещения и т. д.

Все работы будут проведены в четыре этапа — до 2038 года. Строительством займется специализированный застройщик «Строительство Бизнес Коммерция Девелопмент». Компания год назад выкупила данный земельный участок площадью 49,6 гектаров за 1 миллион 59 тысяч рублей, подняв начальную стоимость в 70 раз (с 15,1 тысячи рублей).

В четырех районах Тюмени изымут гаражи и участки ради КРТ
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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени из-за реновации у горожан изымут земельные участки и объекты недвижимости в Заречном микрорайоне. Под КРТ попадут земля и здания по улицам Бийской и Тарманской.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Строительство#Тюменская область#Школы#Новости тюмени#Реновация#Детские сады#КРТ
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