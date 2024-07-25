В Тюмени застроят район на Лесобазе. Что там появится?

Posted Сегодня, 07:15
Published Сегодня, 07:15
Modified Сегодня, 07:17
Updated Сегодня, 07:17
Отмечено, что работы по строительству будут вестись в рамках реализации программы комплексного развития территорий. Согласно проекту, там же появится новый жилой комплекс, детский сад на 104 места, организация дополнительного образования детей на 365 мест, учреждения культуры клубного типа на 35 мест, поликлиника, аптеки, объекты торговли, предприятия общественного питания, предприятия бытового обслуживания, отделение связи, отделения банков, офисные помещения и т. д.
Все работы будут проведены в четыре этапа — до 2038 года. Строительством займется специализированный застройщик «Строительство Бизнес Коммерция Девелопмент». Компания год назад выкупила данный земельный участок площадью 49,6 гектаров за 1 миллион 59 тысяч рублей, подняв начальную стоимость в 70 раз (с 15,1 тысячи рублей).
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени из-за реновации у горожан изымут земельные участки и объекты недвижимости в Заречном микрорайоне. Под КРТ попадут земля и здания по улицам Бийской и Тарманской.