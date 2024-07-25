Ей гордится Павел Дуров. Как зарабатывать криптовалюту Notcoin?

Posted Сегодня, 10:49
Published Сегодня, 10:49
Modified Сегодня, 10:51
Updated Сегодня, 10:51
Сейчас, с последним обновлением «Хомяка» игроки могут зарабатывать эту валюту и сразу продавать на бирже. «Новая Хакасия» рассказала о том, как это работает.
Самый простой и очевидный способ — просмотр рекламы. К компании обращаются те, кто хочет прорекламировать свою продукт. Рекламу вшивают в само приложение, и за просмотр рекламы люди получают какую-то часть валюты и рейтинга. Происходить это будет до тех пор, пока деньги, выданные рекламодателям не закончатся.
Поскольку весь процесс превращается в майнинг криптовалюты, то разделен этот процесс на 4 уровня:
У последних двух уровней ценник довольно ощутимый. За то, чтобы майнить много и отбить затраты — нужно отдать сумму от 6 тысяч рублей.
Если находить «Жирный» пул, то можно окупить те 13-16 тысяч, что вы отдали за платиновый статус примерно за 2 недели. Все зависит от курса валюты. Если Not вырастет — доход будет еще выше, если упадет — то придется с этим смириться.
Ранее сообщалось о том, что в Тюмени на рынке вновь начинает расти перспективная криптовалюта.