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Ей гордится Павел Дуров. Как зарабатывать криптовалюту Notcoin?

Ей гордится Павел Дуров. Как зарабатывать криптовалюту Notcoin?

25 июля 2024, 10:49
Фото: Банки.Ру
Ноткоин — по сути, криптовалюта, которая предшествовала криптоиграм, вроде того же «Криптохомяка» или Hamster Kombat. Неофициально, ее разработали в компании, занимающейся мессенджером Телеграм, и к этому приложил руку сам Павел Дуров.

Сейчас, с последним обновлением «Хомяка» игроки могут зарабатывать эту валюту и сразу продавать на бирже. «Новая Хакасия» рассказала о том, как это работает.

Пулы Notcoin

Самый простой и очевидный способ — просмотр рекламы. К компании обращаются те, кто хочет прорекламировать свою продукт. Рекламу вшивают в само приложение, и за просмотр рекламы люди получают какую-то часть валюты и рейтинга. Происходить это будет до тех пор, пока деньги, выданные рекламодателям не закончатся.

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Уровни в Notcoin

Поскольку весь процесс превращается в майнинг криптовалюты, то разделен этот процесс на 4 уровня:

  • Бронза — стартовый уровень. Скорость добычи стандартная, доступны не все пулы;
  • Серебро — дают тем, у кого на балансе есть хотя бы 1 токен NOT. Позволяет выполнять дополнительные задания, но майнинг не ускоряет;
  • Золото — за этот уровень нужно заплатить. Взамен скорость добычи NOT увеличивают в 1000 раз. Три месяца подписки обойдутся в 1380 NOT, годовая — в 2760 NOT;
  • Платина — еще более дорогой уровень. При нем скорость добычи увеличивается в 5000 раз. Три месяца такой подписки стоят 9990 NOT, год — 19980 NOT.

У последних двух уровней ценник довольно ощутимый. За то, чтобы майнить много и отбить затраты — нужно отдать сумму от 6 тысяч рублей.

Фото: соцсети

А есть ли выгода?

Если находить «Жирный» пул, то можно окупить те 13-16 тысяч, что вы отдали за платиновый статус примерно за 2 недели. Все зависит от курса валюты. Если Not вырастет — доход будет еще выше, если упадет — то придется с этим смириться.

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