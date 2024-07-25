Ей гордится Павел Дуров. Как зарабатывать криптовалюту Notcoin?

Самый простой и очевидный способ — просмотр рекламы. К компании обращаются те, кто хочет прорекламировать свою продукт. Рекламу вшивают в само приложение, и за просмотр рекламы люди получают какую-то часть валюты и рейтинга. Происходить это будет до тех пор, пока деньги, выданные рекламодателям не закончатся.