Крипта завоевывает МВФ, Всемирный Банк и Центробанк РФ

Когда вы имеете наличные деньги, вы можете хранить их в сейфе, закопать в землю, увезти с собой куда угодно. Когда вы храните деньги на банковском счёте, вы можете самостоятельно выбирать банк, которому доверяете, можете менять банк, можно снять наличные. Когда храните деньги в виде цифровой валюты, таких вариантов нет.