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Крипта завоевывает МВФ, Всемирный Банк и Центробанк РФ

21 апреля 2023, 18:27
Фото: 1MI

МВФ, Всемирный Банк и Центробанк РФ завоевывает криптовалюта

В США успешно запускают новую криптовалюту. По данным «Новых известий» Америка успешно воюют еще и финансовыми методами.

В Вашингтоне представили новую международную цифровую валюту UMU (универсальная денежная единица). Это может поставить многие страны в прямую зависимость от США. 

UMU будет выпускать МВФ для центробанков других стран. Это первый шаг к созданию единой глобальной валюты. На презентации UMU была описана массой красивых понятных и не очень слов. На презентации отмечалось, что она обеспечит моментальные  международные переводы, быструю конвертацию, смягчит сезонную и системную девальвацию.

Сегодня страны, вставшие в оппозицию, включая Россию, продвигают альтернативные расчёты в своих валютах. Однако их вклад в мировую экономика пока слишком мал.

США имеют наибольшее количество голосов в правлении МВФ среди всех стран: 16,51%. На втором месте Япония с 6,15%, на третьем – Китай с 6,08%. Все страны ЕС, которые имеют в сумме 25,55% голосов. Россия только 2,59%. Базируются МВФ и Всемирный банк тоже в Америке.

Эксперты отмечают, что переход к расчётам в криптовалюты имеет ряд проблем. Например, эти деньги могут просто заблокировать. Об этом говорит основатель блокчейн-платформы Cardano Чарльз Хоскинсон.

Когда вы имеете наличные деньги, вы можете хранить их в сейфе, закопать в землю, увезти с собой куда угодно. Когда вы храните деньги на банковском счёте, вы можете самостоятельно выбирать банк, которому доверяете, можете менять банк, можно снять наличные. Когда храните деньги в виде цифровой валюты, таких вариантов нет. 

В РФ появляется своя крипта (цифровой рубль). Эмитентом является ЦБ РФ под руководством Эльвиры Набиуллиной. В этой системе коммерческие банки будут только предоставлять только доступ к кошелькам, которыми по сути будет управлять Центробанк. А Эльвира Набиуллина заманивает людей в криптовалюту бесплатными переводами.

#Александр Мязин#Общество#Экономика#Деньги#Работа
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