Крипта завоевывает МВФ, Всемирный Банк и Центробанк РФ

Posted Сегодня, 18:27
Published Сегодня, 18:27
Modified Сегодня, 18:27
Updated Сегодня, 18:27
В Вашингтоне представили новую международную цифровую валюту UMU (универсальная денежная единица). Это может поставить многие страны в прямую зависимость от США.
UMU будет выпускать МВФ для центробанков других стран. Это первый шаг к созданию единой глобальной валюты. На презентации UMU была описана массой красивых понятных и не очень слов. На презентации отмечалось, что она обеспечит моментальные международные переводы, быструю конвертацию, смягчит сезонную и системную девальвацию.
Сегодня страны, вставшие в оппозицию, включая Россию, продвигают альтернативные расчёты в своих валютах. Однако их вклад в мировую экономика пока слишком мал.
США имеют наибольшее количество голосов в правлении МВФ среди всех стран: 16,51%. На втором месте Япония с 6,15%, на третьем – Китай с 6,08%. Все страны ЕС, которые имеют в сумме 25,55% голосов. Россия только 2,59%. Базируются МВФ и Всемирный банк тоже в Америке.
Эксперты отмечают, что переход к расчётам в криптовалюты имеет ряд проблем. Например, эти деньги могут просто заблокировать. Об этом говорит основатель блокчейн-платформы Cardano Чарльз Хоскинсон.
Когда вы имеете наличные деньги, вы можете хранить их в сейфе, закопать в землю, увезти с собой куда угодно. Когда вы храните деньги на банковском счёте, вы можете самостоятельно выбирать банк, которому доверяете, можете менять банк, можно снять наличные. Когда храните деньги в виде цифровой валюты, таких вариантов нет.
В РФ появляется своя крипта (цифровой рубль). Эмитентом является ЦБ РФ под руководством Эльвиры Набиуллиной. В этой системе коммерческие банки будут только предоставлять только доступ к кошелькам, которыми по сути будет управлять Центробанк. А Эльвира Набиуллина заманивает людей в криптовалюту бесплатными переводами.