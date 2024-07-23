Надо закупаться? На рынке вновь начинает расти перспективная криптовалюта

По сообщениям аналитиков, расти валюта продолжит в течение нескольких лет. Так, примерно к 2025 году один коин будет стоить 220 долларов, а к 226 — уже почти 600. Другие же аналитические фирмы оптимизма не разделяют, сообщая о том, что максимум для «Соланы» — 230 долларов.