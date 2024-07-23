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Posted Сегодня, 10:09

Published Сегодня, 10:09

Modified Сегодня, 10:11

Updated Сегодня, 10:11

На рынке вновь начинает расти перспективная криптовалюта

Надо закупаться? На рынке вновь начинает расти перспективная криптовалюта

23 июля 2024, 10:09
Фото: Изображение Midjourney

На рынке вновь начинает расти перспективная криптовалюта

На рынке криптовалюты появляется новый фаворит по ценности. Речь о проекте Solana, некогда известной крипте, которая довольно быстро сошла на нет два года назад. Но сейчас вновь набирает обороты.

Solana — это блокчейн-платформа с открытым исходным кодом. О нем рассказал портал «Новая Хакасия». Основная цель проекта — решить проблему масштабируемости технологии блокчейна и предложить более производительную альтернативу популярным блокчейнам, не повышая затрат.

Чтобы решить этот вопрос, система использует специальный алгоритм, который выбирает главный узел, пока остальные узлы, будучи менее приоритетными, обрабатывают другие транзакции.

Такой подход ускоряет процесс и существенно уменьшает нагрузку на систему, особенно в сравнении с такими вариантами, как Etherium и Bitcoin.

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Сейчас рыночная цена «Соланы» — около 83 миллиардов. А цена за единицу этой валюты 179 долларов, что ниже, чем три года назад. Тогда один токен стоил 211. Проблема во внешних ситуациях на рынке. В 2022 году крах криптобиржи FTX Сэма Бэнкмана-Фрида, активно поддерживавшего проект, обрушил курс на 97%.

По сообщениям аналитиков, расти валюта продолжит в течение нескольких лет. Так, примерно к 2025 году один коин будет стоить 220 долларов, а к 226 — уже почти 600. Другие же аналитические фирмы оптимизма не разделяют, сообщая о том, что максимум для «Соланы» — 230 долларов.

Ранее сообщалось о том, что создатели «криптотапалки» Hamster kombat рассказали о дальнейших планах на развитие приложения. В планах — сделать игру более интерактивной и разнообразить геймплей.

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