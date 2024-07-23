Надо закупаться? На рынке вновь начинает расти перспективная криптовалюта

Posted Сегодня, 10:09
Published Сегодня, 10:09
Modified Сегодня, 10:11
Updated Сегодня, 10:11
Solana — это блокчейн-платформа с открытым исходным кодом. О нем рассказал портал «Новая Хакасия». Основная цель проекта — решить проблему масштабируемости технологии блокчейна и предложить более производительную альтернативу популярным блокчейнам, не повышая затрат.
Чтобы решить этот вопрос, система использует специальный алгоритм, который выбирает главный узел, пока остальные узлы, будучи менее приоритетными, обрабатывают другие транзакции.
Такой подход ускоряет процесс и существенно уменьшает нагрузку на систему, особенно в сравнении с такими вариантами, как Etherium и Bitcoin.
Сейчас рыночная цена «Соланы» — около 83 миллиардов. А цена за единицу этой валюты 179 долларов, что ниже, чем три года назад. Тогда один токен стоил 211. Проблема во внешних ситуациях на рынке. В 2022 году крах криптобиржи FTX Сэма Бэнкмана-Фрида, активно поддерживавшего проект, обрушил курс на 97%.
По сообщениям аналитиков, расти валюта продолжит в течение нескольких лет. Так, примерно к 2025 году один коин будет стоить 220 долларов, а к 226 — уже почти 600. Другие же аналитические фирмы оптимизма не разделяют, сообщая о том, что максимум для «Соланы» — 230 долларов.
Ранее сообщалось о том, что создатели «криптотапалки» Hamster kombat рассказали о дальнейших планах на развитие приложения. В планах — сделать игру более интерактивной и разнообразить геймплей.