Будет как в Китае? Глава «Этажей» Хусаинов пророчит рынку недвижимости обрушение

Posted Сегодня, 07:02
Published Сегодня, 07:02
Modified Сегодня, 07:04
Updated Сегодня, 07:04
«Представьте себе, что с 1 августа ввели правило, что риэлтер теперь всю комиссию, что получает обязан поместить в банк, причем не под проценты, а просто так. Взять их можно будет только через два года, когда станет понятно, что претензий по сделке нет. При этом на какие-либо цели банк ваши же деньги будет давать вам под проценты. По факту все это случилось с застройщиками сегодня», — сообщил Хусаинов.
По его словам, если правительство страны сегодня не найдет альтернативу экскроу, рынок жилья станет нерентабельным. В Китае после отмены субсидирования цены на новостройки рухнули, а инвестиции в развитие недвижимости сократились на 10,1%. Вместе с тем сократились объем вновь построенных коммерческих площадей — на 19%, а также продажи новой коммерческой недвижимости — на 25% к 2023 году.
Руководитель федеральной компании «Этажи» ранее заявлял, что рынок недвижимости находится на грани кризиса. После отмены действия ипотечной программы с господдержкой зафиксировано рекордное падение активности покупателей.