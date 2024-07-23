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Published Сегодня, 07:02

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Глава «Этажей» Хусаинов пророчит обрушение рынка недвижимости

Будет как в Китае? Глава «Этажей» Хусаинов пророчит рынку недвижимости обрушение

23 июля 2024, 07:02
Фото: 1MI

Глава «Этажей» Хусаинов пророчит обрушение рынка недвижимости

Правительству России следует найти замену экскроу-счетам в условиях отмены программы субсидирования рынка жилья. В противном случае рынок недвижимости ждет повторение китайского сценария — он рухнет. Такое мнение высказал глава федеральной компании «Этажи» Ильдар Хусаинов.
«Представьте себе, что с 1 августа ввели правило, что риэлтер теперь всю комиссию, что получает обязан поместить в банк, причем не под проценты, а просто так. Взять их можно будет только через два года, когда станет понятно, что претензий по сделке нет. При этом на какие-либо цели банк ваши же деньги будет давать вам под проценты. По факту все это случилось с застройщиками сегодня», — сообщил Хусаинов.

По его словам, если правительство страны сегодня не найдет альтернативу экскроу, рынок жилья станет нерентабельным. В Китае после отмены субсидирования цены на новостройки рухнули, а инвестиции в развитие недвижимости сократились на 10,1%. Вместе с тем сократились объем вновь построенных коммерческих площадей — на 19%, а также продажи новой коммерческой недвижимости — на 25% к 2023 году.

Руководитель федеральной компании «Этажи» ранее заявлял, что рынок недвижимости находится на грани кризиса. После отмены действия ипотечной программы с господдержкой зафиксировано рекордное падение активности покупателей.

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