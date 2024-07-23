Будет как в Китае? Глава «Этажей» Хусаинов пророчит рынку недвижимости обрушение

По его словам, если правительство страны сегодня не найдет альтернативу экскроу, рынок жилья станет нерентабельным. В Китае после отмены субсидирования цены на новостройки рухнули, а инвестиции в развитие недвижимости сократились на 10,1%. Вместе с тем сократились объем вновь построенных коммерческих площадей — на 19%, а также продажи новой коммерческой недвижимости — на 25% к 2023 году.