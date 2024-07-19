Выяснилось, какие машины тюменцы предпочитают на вторичном рынке

Posted Сегодня, 11:23
Published Сегодня, 11:23
Modified Сегодня, 12:31
Updated Сегодня, 12:31
В среднем стоимость LADA Priora на платформе «Авито Авто» составила
375 тысяч рублей. По этой причине на нее чаще всего и смотрят покупатели.
Кроме того, отдают предпочтение автолюбители и другим машинам с примерной той же ценой. Среди иномарок популярностью среди них пользуются Toyota Camry и Land Cruiser.
Ранее «Наш Город» рассказывал о том, что в Тюмени могут начаться проблемы с китайскими авто. Пока их лучше не покупать.