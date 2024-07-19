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Updated Сегодня, 12:31

Выяснилось, какие машины тюменцы предпочитают на вторичном рынке

Выяснилось, какие машины тюменцы предпочитают на вторичном рынке

19 июля 2024, 11:23
Фото: 1MI
Специалисты Авито.Авто поделились статистикой по тому, какие машины тюменцы предпочитают на вторичном рынке. Среди них бесспорным лидером стала Lada Priora.

В среднем стоимость LADA Priora на платформе «Авито Авто» составила
375 тысяч рублей. По этой причине на нее чаще всего и смотрят покупатели.

Кроме того, отдают предпочтение автолюбители и другим машинам с примерной той же ценой. Среди иномарок популярностью среди них пользуются Toyota Camry и Land Cruiser.

Ранее «Наш Город» рассказывал о том, что в Тюмени могут начаться проблемы с китайскими авто. Пока их лучше не покупать.

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#Александр Смирнов#Общество#Происшествия#Новости тюмени#Авто#Отечественные автомобили
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