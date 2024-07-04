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Updated Сегодня, 13:26

На трассе Тюмень-Омск наконец-то разберутся с участком, вызывающим постоянные пробки

На трассе Тюмень-Омск наконец-то разберутся с участком, вызывающим постоянные пробки

4 июля 2024, 13:12
На трассе Тюмень — Омск в районе поселка Богандинский наконец-то разберутся с участком, из-за которого возникали постоянные пробки. Решить этот вопрос взялись в ФКУ «Уралуправтодор».

Информацию о решении проблемы с заторами на заседании Тюменской думы озвучил директор компании Евгений Куркин. По его словам, вся проблема в ЖД переезде у поселка, из-за которого водителям приходится притормаживать, что при большом трафике создает пробки на участке. Вместо переезда здесь планируют построить путепровод.

Однако, начало строительства путепровода задерживается из-за переустройства линии электропередач. в «автодоре» при этом уверены, что в третьем квартале этого года эти работы завершаться и они смогут приступить к строительству путепровода.

Ранее сообщалось о том, что на Тюменской объездной дороги образовался затор. Причина оказалась необычной. Дорогу переходила утка с утятами.

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#Александр Смирнов#Общество#Происшествия#Дорожные пробки#Новости тюмени#Пробки#Авто
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