На трассе Тюмень-Омск наконец-то разберутся с участком, вызывающим постоянные пробки

Posted Сегодня, 13:12
Published Сегодня, 13:12
Modified Сегодня, 13:26
Updated Сегодня, 13:26
Информацию о решении проблемы с заторами на заседании Тюменской думы озвучил директор компании Евгений Куркин. По его словам, вся проблема в ЖД переезде у поселка, из-за которого водителям приходится притормаживать, что при большом трафике создает пробки на участке. Вместо переезда здесь планируют построить путепровод.
Однако, начало строительства путепровода задерживается из-за переустройства линии электропередач. в «автодоре» при этом уверены, что в третьем квартале этого года эти работы завершаться и они смогут приступить к строительству путепровода.
Ранее сообщалось о том, что на Тюменской объездной дороги образовался затор. Причина оказалась необычной. Дорогу переходила утка с утятами.