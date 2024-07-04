На трассе Тюмень-Омск наконец-то разберутся с участком, вызывающим постоянные пробки

Информацию о решении проблемы с заторами на заседании Тюменской думы озвучил директор компании Евгений Куркин. По его словам, вся проблема в ЖД переезде у поселка, из-за которого водителям приходится притормаживать, что при большом трафике создает пробки на участке. Вместо переезда здесь планируют построить путепровод.