Автопрому конец. Почему тюменцам не стоит покупать китайские машины?

Говоря о китайском авторынке в Тюмени, то здесь ситуация близка к общероссийской. Выбирать особо не из чего, на что намекает даже сводка Минпромторга о том, что в качестве машин для госслужащих стоит выбирать именно китайцев. Помогает еще и факт того, что у китайских авто довольно демократичная цена. В Тюмени купить такую машину можно за 2-2,5 миллионов. При этом калька с китайцев — «Москвич» и новая «Волга», которая еще даже не вышла на рынок, стоить будет около 4 миллионов.