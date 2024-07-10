Автопрому конец. Почему тюменцам не стоит покупать китайские машины?

Posted Сегодня, 09:37
Published Сегодня, 09:37
Modified Сегодня, 09:56
Updated Сегодня, 09:56
О возможных угрозах для рынка авто в России уже высказался глава АвтоВАЗа Андрей Левин. Его слова приводит портал «Новые Известия».
«Мы не знаем, насколько будет ужесточаться дальше санкционное давление. Мы видим, что ряд китайских производителей компонентов серьезно опасаются вторичных санкций. Мы видим проблемы с платежами за компоненты. Поэтому нам нужно работать с российскими производителями, поскольку особо работать нам не с кем».
Это дает понять то, что несмотря на заявление о дружбе и любви между Россией и Китаем, Поднебесная готова поставить свои интересы выше международных отношений со страной, которая не сможет заменить ведение дел с США или странами Европы.
В прошлом году АвтоВАЗ и сам претерпел от выкрутасов «Черри». Тогда, напомним, было решено отдать завод убежавшего из России «Ниссана» под выпуск Лады Xcite X-Cross 7 — перелицованного кроссовера «Черри Тиго 7 Про». Партнерам удалось даже собрать первую тысячу автомобилей, как вдруг выяснилось, что китайцам выгоднее продавать готовые машины, а не собирать их под Петербургом. В итоге «несчастливый» завод передали под проекты «Ауруса».
Теперь же у ВАЗа проблемы еще серьезней. Получить компоненты на «свои» машины они могут и не получать уже в ближайшее время. Отсюда вопрос. А как выходить из этой ситуации?
Если посмотреть на то, чем напичканы «отечественные» машины, то видно, что от русского там крайне мало. К примеру, модель Granta только на 52,5 процента состояла из отечественных запчастей, Lada Niva на 47%, Lada Vesta — примерно на 45%, Lada Largus — 39% (она еще и самая дорогая из линейки отечественных авто).
А после ухода дилеров по поставке запчастей из России, АвтоВАЗ рассказывал о том, что за счет импортозамещения удалось запустить в производство новую модель и вообще концерн мало что потерял.
Однако, как оказалось, что из почти 5 тысяч деталей, стоящих в Ладах, полторы — незаменимы и аналогов в России не имеют.
Несмотря на то, что в Костроме удалось наладить производство антиблокировочных систем по лицензии «Бош», а в Башкирии — тормозных дисков, в остальном пришлось полагаться на товарищей из Китая, — в России просто нет соответствующих заводов и технологий, которые можно было возвести за считанные годы или месяцы и обеспечить собственный автопром.
Очевидно, что с нынешней популярностью китайских авто в России, властям нужно сделать так, чтобы китайцы остались на этом рынке, имея с него максимальную прибыль. Однако получится ли перевесить возможные санкции только тем, что в РФ начнут активно скупать китайские кроссоверы — вопрос, скорее, риторический.
В худшем варианте нас ждет коллапс всего автомобильного рынка, когда ни АвтоВАЗ, ни китайцы не будут поставлять машины для авторынка. Какие, впрочем, и запчасти для уже купленных в последние годы китайских авто.
При этом, если дело будет совсем худо, то из Китая могут перестать завозить даже машины. Об этом сообщил на пресс-конференции в четверг президент Ассоциации РОАД (Российские автомобильные дилеры) Алексей Подщеколдин. По его словам, такие риски возникли из-за блокировки платежей китайскими банками. Сейчас если деньги за купленное импортное авто китайцы и получают, то в какой-то момент платеж застревает где-то посередине, а перезапустить его и все же переслать в Китай — очень долгий процесс.
Говоря о китайском авторынке в Тюмени, то здесь ситуация близка к общероссийской. Выбирать особо не из чего, на что намекает даже сводка Минпромторга о том, что в качестве машин для госслужащих стоит выбирать именно китайцев. Помогает еще и факт того, что у китайских авто довольно демократичная цена. В Тюмени купить такую машину можно за 2-2,5 миллионов. При этом калька с китайцев — «Москвич» и новая «Волга», которая еще даже не вышла на рынок, стоить будет около 4 миллионов.
Довольно показателен и спрос на китайские машины. Только за 2023 год покупать авто из Поднебесной стали на 60% чаще. И это при том, что машины эти — не новые, а с пробегом.
А если говорить о новых машинах из Китая, то согласно рейтингу «Авито.Авто» — спрос на китайские авто за год увеличился на 181%, а число объявлений об их продаже — на 173%. По итогам января самым популярным авто стал Chery со средней ценой в 3,37 млн рублей и долей спроса 29%. На втором месте расположился Changan — 21%, средняя стоимость — 2,75 млн рублей, а на третьем — JAC со спросом 11% и средней ценой в 2,74 млн рублей.
Логично предположить, что если Китай уйдет, ударит это и по Тюмени. Все таки, искать привычные некогда иномарки в дилерских центрах здесь — гиблое дело.