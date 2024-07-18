Нуждается в медицинской помощи: 65-летний мужчина пропал в Тюменской области

Posted Сегодня, 06:01
Published Сегодня, 06:01
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В селе Гагарье Казанского района пропал Александр Веснин. Сегодня утром 65-летний мужчина ушел из дома в неизвестном направлении.
Волонтеры «ЛизаАлерт» сообщили, что рост пропавшего — 166 сантиметров, телосложение худощавое, волосы черные с проседью, глаза карие. Он одет в темно-серую рубашку, темно-синие спортивные штаны и черные резиновые шлепки.
Тюменец нуждается в медицинской помощи. Информацию о его местонахождении можно сообщить по телефону: 8-800-700-54-52 или в полицию.
Ранее «Наш город» писал, что пропавшего в Тюмени блогера Илью Тихоновского признали погибшим. Мужчину искали с января.