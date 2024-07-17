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Updated Сегодня, 12:46

В Тобольске на озере утонул мужчина

В Тобольске на озере утонул мужчина

17 июля 2024, 12:44
Фото: 1MI
На Сергинском озере в Тобольске утонул мужчина. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России по Тюменской области.

Тело местного жителя специалисты ТОСЭР подняли 17 июля. Известно, что погибший отдыхал на водоеме накануне.

Сейчас правоохранительные органы устанавливают причины гибели мужчины. Спасатели призывают жителей соблюдать правила безопасности на воде. Ранее «Наш город» писал, что В озере под Тюменью утонул мужчина.

Трагедия произошла днем 13 июля на озере Большой Тараскуль. Мужчина 1997 года рождения заплыл далеко от берега и ушел под воду на глазах у своей супруги.

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#Егор Тимофеев#Общество#Происшествия#Новости тюмени
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