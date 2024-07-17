В Тобольске на озере утонул мужчина

Posted Сегодня, 12:44
Published Сегодня, 12:44
Modified Сегодня, 12:46
Updated Сегодня, 12:46
Тело местного жителя специалисты ТОСЭР подняли 17 июля. Известно, что погибший отдыхал на водоеме накануне.
Сейчас правоохранительные органы устанавливают причины гибели мужчины. Спасатели призывают жителей соблюдать правила безопасности на воде. Ранее «Наш город» писал, что В озере под Тюменью утонул мужчина.
Трагедия произошла днем 13 июля на озере Большой Тараскуль. Мужчина 1997 года рождения заплыл далеко от берега и ушел под воду на глазах у своей супруги.