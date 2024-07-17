Тюменская полиция провела облаву на нелегальных мигрантов

Posted Сегодня, 12:40
Published Сегодня, 12:40
Modified Сегодня, 12:42
Updated Сегодня, 12:42
О результатах облавы сообщили в пресс-службе тюменской полиции. Выявлено в ходе проверки было 17 нелегалов, у которых отсутствовали документы для пребывания в стране.
Задержали незаконных иностранцев при поддержке Росгвардии. На всех нарушителей составлены административные протоколы, им предстоит заплатить штрафы за нарушение миграционного законодательства.
Кроме того, в отношении пятерых нелегалов возбудили дела и перенаправили их в суд с требованием выдворить их за пределы страны.
Ранее сообщалось о том, что в Тюмени сотрудники ФСБ пресекли канал нелегальной миграции. Помогали по ней заезжать в страну сотням мигрантов.