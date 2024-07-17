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Published Сегодня, 12:40

Modified Сегодня, 12:42

Updated Сегодня, 12:42

Тюменская полиция провела облаву на нелегальных мигрантов

Тюменская полиция провела облаву на нелегальных мигрантов

17 июля 2024, 12:40
Фото: Изображение Midjourney
Тюменские полицейские провели еще несколько рейдов на нелегальных мигрантов. Искали их в самых популярных местах сбора иностранцев.

О результатах облавы сообщили в пресс-службе тюменской полиции. Выявлено в ходе проверки было 17 нелегалов, у которых отсутствовали документы для пребывания в стране.

Задержали незаконных иностранцев при поддержке Росгвардии. На всех нарушителей составлены административные протоколы, им предстоит заплатить штрафы за нарушение миграционного законодательства.

Видео: Полиция Тюмени

Кроме того, в отношении пятерых нелегалов возбудили дела и перенаправили их в суд с требованием выдворить их за пределы страны.

Ранее сообщалось о том, что в Тюмени сотрудники ФСБ пресекли канал нелегальной миграции. Помогали по ней заезжать в страну сотням мигрантов.

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