Штормовое предупреждение: непогода добралась до Тюмени

Posted Сегодня, 08:24
Published Сегодня, 08:24
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Updated Сегодня, 08:26
В ночные часы термометры не поднимутся выше +13…+15, в светлое время суток покажут +24….+26. В четверг, 18 июля, погода не поменяется — синоптики обещают дожди, грозы, штормовой ветер до 18 м/с.
На юге Тюменской области в среду ожидается переменная облачность, дожди, местами ливневые, и грозы, ветер до 15-18 м/с. Максимальная дневная температура воздуха составит +22…+27, в темное время суток ожидается +12….+17.
В четверг, 18 июля, небесная канцелярия добавит к грозам и осадкам в виде сильного дождя град в отдельных районах юга тюменского региона. Температура воздуха ночью составит +12…+17, днем до +26.