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Published Сегодня, 08:24

Modified Сегодня, 08:26

Updated Сегодня, 08:26

В Тюмени ждут грозы, дожди и сильный ветер

Штормовое предупреждение: непогода добралась до Тюмени

16 июля 2024, 08:24
Фото: 1MI

В Тюмени ждут грозы, дожди и сильный ветер

В областной столице в среду, 17 июля, резко испортится погода. По прогнозам метеорологов тюменского Гидрометцентра, в течение дня ожидаются кратковременные дожди, грозы, усиление ветра до 15-18 м/с.

В ночные часы термометры не поднимутся выше +13…+15, в светлое время суток покажут +24….+26. В четверг, 18 июля, погода не поменяется — синоптики обещают дожди, грозы, штормовой ветер до 18 м/с.

На юге Тюменской области в среду ожидается переменная облачность, дожди, местами ливневые, и грозы, ветер до 15-18 м/с. Максимальная дневная температура воздуха составит +22…+27, в темное время суток ожидается +12….+17.

В четверг, 18 июля, небесная канцелярия добавит к грозам и осадкам в виде сильного дождя град в отдельных районах юга тюменского региона. Температура воздуха ночью составит +12…+17, днем до +26.

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