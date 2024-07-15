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Published Сегодня, 08:23

Modified Сегодня, 08:25

Updated Сегодня, 08:25

На Тюмень надвигаются грозы, град и ливневые дожди

Прогнозы неутешительны: на Тюменскую область надвигаются град и грозы

15 июля 2024, 08:23
Фото: 1MI

На Тюмень надвигаются грозы, град и ливневые дожди

По прогнозам метеорологов тюменского филиала тюменского филиала Обь-Иртышского управления по гидрометеослужбе, на юге региона с 16 по 18 июля ожидаются дожди, штормовой ветер до 18 м/с, грозы. В отдельных районах возможен град.

Во вторник, 16 июля, в Тюменской области прогнозируется облачная с прояснениями погода, грозы, град, ветер 7-12 м/с с порывами до 17 м/с. Температура воздуха днем составит +23…+28, в ночные часы столбики термометров покажут +11…+16.

В среду и четверг, 17 и 18 июля, местами пройдут сильные дожди, грозы, в отдельных районах град. Ветер усилится до 18 м/с. Максимальная дневная температура воздуха составит +23…+27, в темное время суток ожидается + 12…+17.

В Тюмени в ближайшие дни осадков не ожидается — в областной столице сохранится облачная с прояснениями погода. Максимальная температура воздуха составит +14…+25.

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