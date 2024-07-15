Прогнозы неутешительны: на Тюменскую область надвигаются град и грозы

Posted Сегодня, 08:23
Published Сегодня, 08:23
Modified Сегодня, 08:25
Updated Сегодня, 08:25
Во вторник, 16 июля, в Тюменской области прогнозируется облачная с прояснениями погода, грозы, град, ветер 7-12 м/с с порывами до 17 м/с. Температура воздуха днем составит +23…+28, в ночные часы столбики термометров покажут +11…+16.
В среду и четверг, 17 и 18 июля, местами пройдут сильные дожди, грозы, в отдельных районах град. Ветер усилится до 18 м/с. Максимальная дневная температура воздуха составит +23…+27, в темное время суток ожидается + 12…+17.
В Тюмени в ближайшие дни осадков не ожидается — в областной столице сохранится облачная с прояснениями погода. Максимальная температура воздуха составит +14…+25.