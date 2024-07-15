Труп неизвестного нашли в лесу под Тюменью. Это может быть пропавший в январе блогер

Напомним, тюменский 42-летий youtube-блогер Илья Тихоновский пропал 5 января 2024 года. В тот день Илья уехал из деревни Онуфриево (Исетский район) в Тюмень по делам и в магазин за покупками. Домой вернуть он должен был вечером. По данным ПО «ЛизаАлерт», тюменец около 19:00 выходил на связь с супругой, они обсуждали покупки. После этого связь с ним прервалась.