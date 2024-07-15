Труп неизвестного нашли в лесу под Тюменью. Это может быть пропавший в январе блогер

Posted Сегодня, 08:07
Published Сегодня, 08:07
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Updated Сегодня, 08:09
Предположительно, это могут быть останки пропавшего в январе этого года блогера Ильи Тихоновского. Для определения личности погибшего, по данным Следственного комитета, будет проведена генетическая экспертиза, пишет 72.RU.
Напомним, тюменский 42-летий youtube-блогер Илья Тихоновский пропал 5 января 2024 года. В тот день Илья уехал из деревни Онуфриево (Исетский район) в Тюмень по делам и в магазин за покупками. Домой вернуть он должен был вечером. По данным ПО «ЛизаАлерт», тюменец около 19:00 выходил на связь с супругой, они обсуждали покупки. После этого связь с ним прервалась.
Поисковикам удалось восстановить путь Ильи Сергеевича при просмотре камер видеонаблюдения. Было установлено, что Тихоновский находился на объездной дороге в районе 9 километра примерно в 1:00 ночи уже 6 января 2024 года. После этого момента его следы были утеряны.
Примерно в том месте, где пропал тюменский блогер было обнаружено тело неизвестного.
Ранее «Наш Город» писал, что тюменские поисковики помогают в поисках пропавшего 10 дней назад 14-летнего Арслана Мохаммади из Челябинской области. Подросток потерялся в лесу около поселка Бектыш. В целом в его поисках участие принимают около 400 человек.