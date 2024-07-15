nashgorod.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 08:07

Published Сегодня, 08:07

Modified Сегодня, 08:09

Updated Сегодня, 08:09

Под Тюменью в лесу нашли труп мужчины.

Труп неизвестного нашли в лесу под Тюменью. Это может быть пропавший в январе блогер

15 июля 2024, 08:07
Фото: 1MI

Под Тюменью в лесу нашли труп мужчины.

Тело мужчины обнаружили недалеко от СНТ, расположенного в поселке Боровский. По данным источника, близкого к правоохранительным органам, труп принадлежит мужчине 40 лет.

Предположительно, это могут быть останки пропавшего в январе этого года блогера Ильи Тихоновского. Для определения личности погибшего, по данным Следственного комитета, будет проведена генетическая экспертиза, пишет 72.RU.

Напомним, тюменский 42-летий youtube-блогер Илья Тихоновский пропал 5 января 2024 года. В тот день Илья уехал из деревни Онуфриево (Исетский район) в Тюмень по делам и в магазин за покупками. Домой вернуть он должен был вечером. По данным ПО «ЛизаАлерт», тюменец около 19:00 выходил на связь с супругой, они обсуждали покупки. После этого связь с ним прервалась.

Фото: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Тюменской области

Поисковикам удалось восстановить путь Ильи Сергеевича при просмотре камер видеонаблюдения. Было установлено, что Тихоновский находился на объездной дороге в районе 9 километра примерно в 1:00 ночи уже 6 января 2024 года. После этого момента его следы были утеряны.

Примерно в том месте, где пропал тюменский блогер было обнаружено тело неизвестного.

Ранее «Наш Город» писал, что тюменские поисковики помогают в поисках пропавшего 10 дней назад 14-летнего Арслана Мохаммади из Челябинской области. Подросток потерялся в лесу около поселка Бектыш. В целом в его поисках участие принимают около 400 человек.

Читайте также:
Это — не экстремизм. Листовки «рожай от русских» в Тюмени признали законнымиНаметилось снижение: в Тюменской области подешевел бензинЖдать воды до 2025? Жители села Абатское лишились питьевой воды надолго
#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Следственный комитет#Новости тюмени#Труп
Подпишитесь
Рейтинг застройщиков Тюмени: кто больше зарабатывает на ваших квартирах?
Сегодня, 04:00
Без воды. Почему тюменская Тура мелеет уже четвертый год и при чем тут Каспий?
Сегодня, 07:00
Хамские комментарии и обесценивание: какие условия работы ждут тюменцев в «ЮТэйр»?
Сегодня, 07:08
Просят привезти шампанского и убрать мусор: с какими обращения тюменцы звонят на 02
13 июля, 12:04
Зарплата более 200 тысяч в месяц: в Тюмени назвали самых богатых специалистов
13 июля, 05:45
«Настоящий воин-защитник»: в зоне СВО погиб мастер боевых единоборств из Тобольска
12 июля, 09:12