Не только для кожи. Ученые нашли еще одно полезное свойство витамина D

При этом получить витамин от самого распространенного источника — солнца, можно только с апреля по сентябрь. Если же на солнце проводить время нет возможности, то компенсировать все нужно пищей. Жирной рыбой, красным мясом, печенью, яйцами. Выпускают d-витамин и в таблетках-капсулах.