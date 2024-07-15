Не только для кожи. Ученые нашли еще одно полезное свойство витамина D

Posted Сегодня, 13:13
Published Сегодня, 13:13
Modified Сегодня, 13:15
Updated Сегодня, 13:15
Мета-анализ опубликовали в научном издании Frontiers. Результаты публикует портал «Новая Хакасия». В нем ученые проанализировали многочисленные рандомизированные контролируемые исследования на эту тему. Целью ученых было определить, могут ли добавки витамина D3 увеличить мышечную силу как в нижней, так и в верхней части тела спортсменов.
При этом прием этого витамина в дозировке, снижающий дефицит и не переходящий к переизбытку, приводит к укреплению мышечной массы, включая увеличение силы в жиме лежа, а также к статистически значимому увеличению силы квадрицепсов.
Общую слабость и нехватку витамина D между собой связали еще в 2020 году. Тогда выяснилось, что примерно 40% европейцев страдают от нехватки витамина и при этом чувствуют себя слабо и подавленно.
Ежедневная доза витамина D в пище для взрослых до 50 лет составляет 600—800 международных единиц (15—20 мкг), для пожилых людей — 800—1000 МЕ (20—25 мкг), для беременных и кормящих женщин — 800—1200 МЕ (20—30 мкг).
При этом получить витамин от самого распространенного источника — солнца, можно только с апреля по сентябрь. Если же на солнце проводить время нет возможности, то компенсировать все нужно пищей. Жирной рыбой, красным мясом, печенью, яйцами. Выпускают d-витамин и в таблетках-капсулах.