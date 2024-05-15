Запасаемся витаминами: где в Тюмени продают самую дешевую клубнику

Posted Сегодня, 08:15
Published Сегодня, 08:15
Modified Сегодня, 08:17
Updated Сегодня, 08:17
В гипермаркетах ягоды преимущественно продают упаковками по 200-250 граммов. В развесном виде можно купить клубнику в «Пятерочке». Кстати, среди магазинов, на угоду там самая низкая цена — килограмм стоит 500 рублей.
В «Метро» и «Окее» 250—граммовые коробочки с клубникой стоят 280-299 рублей, в «Перекрестке» — за 299 рублей продают 200 граммов годы. Еще дороже, более 400 рублей, стоит 200-граммовая упаковка первой летней ягоды в «Ленте».
На рынках средняя цена килограмма клубники варьируется от 650 до 1000 рублей за килограмм. Самая дорогая ягода на рынке Михайловском — 3,5 тысячи рублей за килограмм.
В ларьках, где торгуют овощами и фруктами, можно найти клубнику из Киргизии и Азербайджана по 390-485 рублей за килограмм. Если покупать целый ящик весом порядка 2 килограммов, то выйдет по цене даже дешевле — 600-700 рублей. Правда, стоит быть готовым к тому, что часть ягод придется отбраковать.
Что касается черешни, то пока повсеместно данную ягоду не продают. Массовый завоз начнется ближе к середине июня. Напомним, в минувшем году килограмм черешни в Тюмени в среднем стоил 300-500 рублей, килограмм клубники — 450-550 рублей.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области в этом году в районах увеличат ягодные плантации на 16 гектаров. Садоводы планируют выращивать малину, смородину, жимолость и облепиху.