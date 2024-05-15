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Published Сегодня, 08:15

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Updated Сегодня, 08:17

В Тюмени килограмм клубники продают за 3500 рублей

Запасаемся витаминами: где в Тюмени продают самую дешевую клубнику

15 мая 2024, 08:15
Фото: 1MI

В Тюмени килограмм клубники продают за 3500 рублей

В тюменских магазинах, на рынках и в фруктовых лавках начали продавать клубнику. Первые ягоды свежего урожая везут из Азербайджана, Киргизии, Турции. Стоимость сочных ягод достигает 1,5 тысячи за килограмм. «Наш Город» выяснил, где в Тюмени можно купить самую дешевую клубнику.

В гипермаркетах ягоды преимущественно продают упаковками по 200-250 граммов. В развесном виде можно купить клубнику в «Пятерочке». Кстати, среди магазинов, на угоду там самая низкая цена — килограмм стоит 500 рублей.

В «Метро» и «Окее» 250—граммовые коробочки с клубникой стоят 280-299 рублей, в «Перекрестке» — за 299 рублей продают 200 граммов годы. Еще дороже, более 400 рублей, стоит 200-граммовая упаковка первой летней ягоды в «Ленте».

Фото: 1MI

На рынках средняя цена килограмма клубники варьируется от 650 до 1000 рублей за килограмм. Самая дорогая ягода на рынке Михайловском — 3,5 тысячи рублей за килограмм.

В ларьках, где торгуют овощами и фруктами, можно найти клубнику из Киргизии и Азербайджана по 390-485 рублей за килограмм. Если покупать целый ящик весом порядка 2 килограммов, то выйдет по цене даже дешевле — 600-700 рублей. Правда, стоит быть готовым к тому, что часть ягод придется отбраковать.

Что касается черешни, то пока повсеместно данную ягоду не продают. Массовый завоз начнется ближе к середине июня. Напомним, в минувшем году килограмм черешни в Тюмени в среднем стоил 300-500 рублей, килограмм клубники — 450-550 рублей.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области в этом году в районах увеличат ягодные плантации на 16 гектаров. Садоводы планируют выращивать малину, смородину, жимолость и облепиху.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Ягоды
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