Запасаемся витаминами: где в Тюмени продают самую дешевую клубнику

В ларьках, где торгуют овощами и фруктами, можно найти клубнику из Киргизии и Азербайджана по 390-485 рублей за килограмм. Если покупать целый ящик весом порядка 2 килограммов, то выйдет по цене даже дешевле — 600-700 рублей. Правда, стоит быть готовым к тому, что часть ягод придется отбраковать.