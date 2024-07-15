Полковник-ветеран рассказал, как маскировочные сети спасают тюменских бойцов на СВО

Ветеран недавно приехал в краткосрочный отпуск в Тюмень Помимо прочего он рассказал, что средний возраст добровольца в БАРСе — от 25 и до 65 лет. Воюют не только опытные бойцы, но даже те, кто и в армии ни дня не служил. После подготовки в учебных центрах на территории России они там же принимают присягу, а потом к нам, за ленточку, где проходят дополнительную подготовку на небольших полигонах.