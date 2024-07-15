Полковник-ветеран рассказал, как маскировочные сети спасают тюменских бойцов на СВО

Posted Сегодня, 10:48
Published Сегодня, 10:48
Modified Сегодня, 11:08
Updated Сегодня, 11:08
По его словам, собранные руками тюменцев маскировочные сети не только прячут боевую технику от врага, но и сами ловят дроны-камикадзе.
«Бойцы завешивают ими вход в блиндаж. Принимая на себя удар дрона, сеть при взрыве не дает разлетаться осколкам. Для охраны от дронов наших позиций солдаты даже приспособили невидимые вражескому оператору обычные капроновые рыболовные сети», — цитирует Вслух.ру Глушко.
Ветеран недавно приехал в краткосрочный отпуск в Тюмень Помимо прочего он рассказал, что средний возраст добровольца в БАРСе — от 25 и до 65 лет. Воюют не только опытные бойцы, но даже те, кто и в армии ни дня не служил. После подготовки в учебных центрах на территории России они там же принимают присягу, а потом к нам, за ленточку, где проходят дополнительную подготовку на небольших полигонах.
Батальон Глушко находится на Запорожском направлении. Солдат отметил, что враги применяют «звериную тактику ведения боя». С помощью дронов добивают раненых, в том числе, собственных бойцов.
На фронте у российской армии происходит регулярная ротация. Бойцы на передовой живут в землянках и траншеях, а в местах отдыха — в заброшенных зданиях на значительном удалении от фронта. В ближнем тылу созданы приличные бытовые условия.
Глушко отмечает, что солдаты на передовой не голодают. Им регулярно приходит провизия от министерства обороны. Отдельную благодарность он выразил тюменским волонтерам за гуманитарную помощь и автомобили повышенной проходимости, которые неравнодушные земляки смогли приобрести и отправить на фронт.
Ранее «Наш город» сообщал, что на днях в областной столице состоялось торжественное открытие памятной доски в честь героя спецоперации 39-летнего Жаната Алимова. Решением общего собрания общественной организации «Ветераны пограничники Тюменской области» он занесен в список бессмертной заставы.