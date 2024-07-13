Возможен град: штормовое предупреждение объявили в Тюменской области

В воскресенье, 14 июня на территории юга тюменского региона ожидаются грозы, дожди и сильный ветер с порывами до 18 м/с. При этом сохранится жаркая погода — днем столбики термометров поднимутся до +28…+29, в ночные часы не опустятся ниже +14…+19.