Возможен град: штормовое предупреждение объявили в Тюменской области

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Published Сегодня, 09:01
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Updated Сегодня, 09:01
В воскресенье, 14 июня на территории юга тюменского региона ожидаются грозы, дожди и сильный ветер с порывами до 18 м/с. При этом сохранится жаркая погода — днем столбики термометров поднимутся до +28…+29, в ночные часы не опустятся ниже +14…+19.
В Тюмени 14 июля синоптики обещают пасмурную погоду без осадков. Максимальная температура воздуха составит +22…+24 днем, +15…+20 в вечерние и ночные часы.
В настоящее время в Тюмени столбики термометров показывают +26. Во второй половине дня ожидаются дожди и грозы.
Ранее «Наш Город» писал, что на Тюмень сегодня обрушится магнитная буря. Магнитное поле земли будет оставаться неспокойным до 16 июля включительно.