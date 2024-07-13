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В Тюменской области объявлено штормовое предупреждение

Возможен град: штормовое предупреждение объявили в Тюменской области

13 июля 2024, 09:01
Фото: [ТТ] Типичный Тобольск! [official page]

В Тюменской области объявлено штормовое предупреждение

По прогнозам метеорологов, в течение часа в регионе начнутся сильные ливни, гроза. Возможно выпадение крупного града, порывы ветра будут достигать 25 м/с и более. Опасные погодные явления продлятся 13 июля, а также в первую половину 14 июля.

В воскресенье, 14 июня на территории юга тюменского региона ожидаются грозы, дожди и сильный ветер с порывами до 18 м/с. При этом сохранится жаркая погода — днем столбики термометров поднимутся до +28…+29, в ночные часы не опустятся ниже +14…+19.

В Тюмени 14 июля синоптики обещают пасмурную погоду без осадков. Максимальная температура воздуха составит +22…+24 днем, +15…+20 в вечерние и ночные часы.

В настоящее время в Тюмени столбики термометров показывают +26. Во второй половине дня ожидаются дожди и грозы.

Ранее «Наш Город» писал, что на Тюмень сегодня обрушится магнитная буря. Магнитное поле земли будет оставаться неспокойным до 16 июля включительно.

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