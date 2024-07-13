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Трассу Шадринск — Ялуторовск перекрыли из-за смертельного ДТП

Тюменскую трассу перекрыли из-за смертельной аварии

13 июля 2024, 08:33
Фото: ГАИ ТО

Трассу Шадринск — Ялуторовск перекрыли из-за смертельного ДТП

Трагедия произошла сегодня около 10 часов утра на 141-м километре автомобильной дороги Шадринск — Ялуторовск. Здесь столкнулись Niva и Mitsubishi.
Сюжет
ДТП

По информации Госавтоинпекции Тюмнской области, в дорожно-транспортном происшествии погиб 71-летний водитель Niva, житель села Бархатово Исетского района. 29-летний водитель иномарки получил травмы, его госпитализировали в больницу.

Видео: ГАИ ТО

В настоящее время на участке трассы, где произошло смертельное ДТП, введен реверс. Движение автомобилей регулируют инспекторы ГАИ.

Фото: ГАИ ТО

Ранее «Наш Город» писал, что массовая авария произошла на трассе Тюмень — Каменка в пятницу вечером. В аварии с участием 4 авто пострадали 7 человек, в том числе ребенок.

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