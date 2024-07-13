Тюменскую трассу перекрыли из-за смертельной аварии

Posted Сегодня, 08:33
Published Сегодня, 08:33
Modified Сегодня, 08:35
Updated Сегодня, 08:35
По информации Госавтоинпекции Тюмнской области, в дорожно-транспортном происшествии погиб 71-летний водитель Niva, житель села Бархатово Исетского района. 29-летний водитель иномарки получил травмы, его госпитализировали в больницу.
В настоящее время на участке трассы, где произошло смертельное ДТП, введен реверс. Движение автомобилей регулируют инспекторы ГАИ.
Ранее «Наш Город» писал, что массовая авария произошла на трассе Тюмень — Каменка в пятницу вечером. В аварии с участием 4 авто пострадали 7 человек, в том числе ребенок.