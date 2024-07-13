Штормить будет три дня: магнитная буря надвигается на Тюмень

Posted Сегодня, 07:18
Published Сегодня, 07:18
Modified Сегодня, 07:20
Updated Сегодня, 07:20
Врачи предупреждают, что во время магнитной бури может ухудшиться самочувствие — вероятны скачки артериального давления, головные боли, головокружения, появление бессонницы. У людей с хроническими заболеваниями вероятны обострения недугов.
В дни магнитных бурь эксперты рекомендуют больше отдыхать, проводить времени на свежем воздухе, не перенапрягаться. Следует исключить алкогольные напитки, кофе и табачные изделия, употреблять легкую пищу. При бессоннице, нервозности, повышенной тревожности можно принимать успокаивающие травяные чаи.
Отметим, следующая магнитная буря на Тюмень обрушится вечером 19 июля. Неспокойным магнитное поле Земли будет оставаться до 21 июля.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области сегодня ожидаются грозы и дожди. Также синоптики обещают штормовой ветер и 30-градусную жару.