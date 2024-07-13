Штормить будет три дня: магнитная буря надвигается на Тюмень

На Тюмень обрушится мощная магнитная буря

Геошторм начнется после обеда и будет продолжаться в течение трех суток — до 16 июля включительно. Пик ожидается с 14:00 субботы до 8:00 утра воскресенья. Сила геоударов будет достигать 5 баллов.