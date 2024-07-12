В Тюмени за 35 миллионов продали офис разорившегося банка

Posted Сегодня, 11:45
Published Сегодня, 11:45
Modified Сегодня, 11:45
Updated Сегодня, 11:45
Информацию о продаже передают в пресс-службе «Российского аукционного дома». Напомним, что лицензию у банка отозвали еще шесть лет назад, отозвал ее Центробанка из-за многочисленных нарушений в деятельности банка. При этом до банкротства и отзыва лицензии проработал банк примерно полгода перед своей полной ликвидацией.
Ранее сообщалось о том, что тюменец напал с ружьем на отделение Сбербанка и забрал 3,3 млн