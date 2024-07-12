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Published Сегодня, 11:45

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Updated Сегодня, 11:45

В Тюмени за 35 миллионов продали офис разорившегося банка

В Тюмени за 35 миллионов продали офис разорившегося банка

12 июля 2024, 11:45
Офис Сибирского банка реконструкции и развития, который стал банкротом в 2018 году, продали в Тюмени за 35,1 млн рублей. Кому ушло здание, пока не сообщается.

Информацию о продаже передают в пресс-службе «Российского аукционного дома». Напомним, что лицензию у банка отозвали еще шесть лет назад, отозвал ее Центробанка из-за многочисленных нарушений в деятельности банка. При этом до банкротства и отзыва лицензии проработал банк примерно полгода перед своей полной ликвидацией.

Ранее сообщалось о том, что тюменец напал с ружьем на отделение Сбербанка и забрал 3,3 млн

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#Александр Смирнов#Общество#Происшествия#Банки#Банк#Новости тюмени#Банкротство#Банкрот
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