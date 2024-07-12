Киберпанк все ближе. Ученые показали искусственные мышцы для роботов

Posted Сегодня, 10:03
Published Сегодня, 10:03
Modified Сегодня, 10:05
Updated Сегодня, 10:05
Свою разработку продемонстрировали инженеры из Северо-западного университета США. Результаты работы ученых приводит портал «Новая Хакасия». Новый привод (актуатор) можно использовать для создания недорогих, мягких, гибких роботов, которые будут более безопасными и практичными для применения в реальных условиях.
Основная особенность новых роботов — в их гибкости и практически полной неотличимости от человеческих движений. Никаких топорных или неестественных движений машины не проявляли. В ходе экспериментов цилиндрический мягкий робот преодолевал крутые повороты в узкой трубе. Бицепс смог поднять 500-граммовый груз 5 000 раз подряд без сбоев.
Основная проблема в производстве таких машин заключалась в том, что они работали на четырех резиновых приводах, что сильно усложняло разработку таких машин.
Ученым удалось решить эту проблему и найти способ заставить привод работать на одном моторе. Для этого в конструкцию добавили растягивающийся резиновый сильфон, который работает как деформируемый вращающийся вал. В результате простое вращение мотора в одну сторону заставляет привод растягиваться, в другую — сжиматься.
Само устройство ученые распечатали на 3D-принтере, что уже говорит о низкой стоимости комплектующих. В этом была основная цель исследования — максимально упростить и удешевить производство этих машин. Жесткие комплектующие, использовавшиеся ранее, стоили порядка нескольких сотен тысяч долларов.