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Published Сегодня, 10:03

Modified Сегодня, 10:05

Updated Сегодня, 10:05

Ученые показали искусственные мышцы, которые в будущем смогут стать протезами

Киберпанк все ближе. Ученые показали искусственные мышцы для роботов

12 июля 2024, 10:03

Ученые показали искусственные мышцы, которые в будущем смогут стать протезами

Инженеры разработали новое мягкое, гибкое устройство, которое заставляет роботов двигаться, работая по принципу человеческих мышц. Для демонстрации работы изобретения исследователи создали мягкого робота-червя и искусственный бицепс.

Свою разработку продемонстрировали инженеры из Северо-западного университета США. Результаты работы ученых приводит портал «Новая Хакасия». Новый привод (актуатор) можно использовать для создания недорогих, мягких, гибких роботов, которые будут более безопасными и практичными для применения в реальных условиях.

Основная особенность новых роботов — в их гибкости и практически полной неотличимости от человеческих движений. Никаких топорных или неестественных движений машины не проявляли. В ходе экспериментов цилиндрический мягкий робот преодолевал крутые повороты в узкой трубе. Бицепс смог поднять 500-граммовый груз 5 000 раз подряд без сбоев.

Основная проблема в производстве таких машин заключалась в том, что они работали на четырех резиновых приводах, что сильно усложняло разработку таких машин.

Видео: Northwestern University / YouTube

Ученым удалось решить эту проблему и найти способ заставить привод работать на одном моторе. Для этого в конструкцию добавили растягивающийся резиновый сильфон, который работает как деформируемый вращающийся вал. В результате простое вращение мотора в одну сторону заставляет привод растягиваться, в другую — сжиматься.

Само устройство ученые распечатали на 3D-принтере, что уже говорит о низкой стоимости комплектующих. В этом была основная цель исследования — максимально упростить и удешевить производство этих машин. Жесткие комплектующие, использовавшиеся ранее, стоили порядка нескольких сотен тысяч долларов.

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