Киберпанк все ближе. Ученые показали искусственные мышцы для роботов

Само устройство ученые распечатали на 3D-принтере, что уже говорит о низкой стоимости комплектующих. В этом была основная цель исследования — максимально упростить и удешевить производство этих машин. Жесткие комплектующие, использовавшиеся ранее, стоили порядка нескольких сотен тысяч долларов.