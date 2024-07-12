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Количество убийств и изнасилований сократилось в Тюменской области

Количество убийств и изнасилований сократилось в Тюменской области

12 июля 2024, 07:08
Фото: Изображение Midjourney
За полгода в регионе было совершено более 11.6 тысячи преступлений. По сравнению с прошлым годом, их количество уменьшилось на 5,7%.

В первом полугодии 2024 года раскрываемость преступлений составила 53,7%. По данным прокуратуры Тюменской области, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года число совершенных убийств снизилось на 16,7%, а преступлений против половой неприкосновенности было совершено на 44,6% меньше.

Количество краж сократилось на 8,8%, разбойных нападений — на 28,6%, налоговых преступлений — на 17,4%. Мигранты и лица без гражданства стали совершать преступления на 10,9% реже, несовершеннолетние — на 13,1% реже, лица в состоянии алкогольного опьянения — на 35,1% реже, в состоянии наркотического опьянения — на 48,5% реже.

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В то же время количество преступлений в сфере ЖКХ увеличилось на 73,3%, а количество преступлений, связанных с нарушением ПДД, повлекшим смерть человека — на 40%. В прокуратуре добавили, что 42,1% от общего числа преступлений совершено с использованием телекоммуникационных технологий. Раскрываемость таких преступлений составила 29%.

Ранее «Наш город» писал, что сотрудники ФСБ в Тюмени перекрыли канал незаконной миграции. Его организовали иностранец и 45-летняя тюменка.

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