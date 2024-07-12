Количество убийств и изнасилований сократилось в Тюменской области

В то же время количество преступлений в сфере ЖКХ увеличилось на 73,3%, а количество преступлений, связанных с нарушением ПДД, повлекшим смерть человека — на 40%. В прокуратуре добавили, что 42,1% от общего числа преступлений совершено с использованием телекоммуникационных технологий. Раскрываемость таких преступлений составила 29%.