Количество убийств и изнасилований сократилось в Тюменской области

Posted Сегодня, 07:08
Published Сегодня, 07:08
Modified Сегодня, 07:10
Updated Сегодня, 07:10
В первом полугодии 2024 года раскрываемость преступлений составила 53,7%. По данным прокуратуры Тюменской области, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года число совершенных убийств снизилось на 16,7%, а преступлений против половой неприкосновенности было совершено на 44,6% меньше.
Количество краж сократилось на 8,8%, разбойных нападений — на 28,6%, налоговых преступлений — на 17,4%. Мигранты и лица без гражданства стали совершать преступления на 10,9% реже, несовершеннолетние — на 13,1% реже, лица в состоянии алкогольного опьянения — на 35,1% реже, в состоянии наркотического опьянения — на 48,5% реже.
В то же время количество преступлений в сфере ЖКХ увеличилось на 73,3%, а количество преступлений, связанных с нарушением ПДД, повлекшим смерть человека — на 40%. В прокуратуре добавили, что 42,1% от общего числа преступлений совершено с использованием телекоммуникационных технологий. Раскрываемость таких преступлений составила 29%.
Ранее «Наш город» писал, что сотрудники ФСБ в Тюмени перекрыли канал незаконной миграции. Его организовали иностранец и 45-летняя тюменка.