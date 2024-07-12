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Published Сегодня, 08:44

Modified Сегодня, 08:46

Updated Сегодня, 08:46

В Тюменской области объявили штормовое предупреждение из-за дождей, гроз и ветра

Позагорать не получится: тюменцам обещают дожди и грозы в выходные

12 июля 2024, 08:44
Фото: 1MI

В Тюменской области объявили штормовое предупреждение из-за дождей, гроз и ветра

Небесная канцелярия солнечной и жаркой погодой в предстоящий уик-энд жителей Тюменской области радовать не будет. На протяжении субботы и воскресенья на юге региона будут идти дожди, местами вероятны грозы, усиление ветра до 18 м/с.

Температура воздуха в эти дни составит в ночные часы +13…+19, в светлое время суток синоптики прогнозируют до +28…+30.

В Тюмени метеорологи обещают осадки только в субботу — кратковременные дожди на протяжении всего дня. Днем 13 июля столбики термометров покажут +25…+26, в вечерние часы ожидается до +17…+22. В воскресенье, 14 июля, осадки маловероятны — день пройдет при переменной облачности. Температура воздуха составит +25….+26 в дневные часы, +17…+19 ночью.

В первый день новой рабочей недели существенно погода не изменится — сохранится переменная облачность, осадки маловероятны. Максимальная температура воздуха в этот день составит +22….+24.

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