Позагорать не получится: тюменцам обещают дожди и грозы в выходные

В Тюмени метеорологи обещают осадки только в субботу — кратковременные дожди на протяжении всего дня. Днем 13 июля столбики термометров покажут +25…+26, в вечерние часы ожидается до +17…+22. В воскресенье, 14 июля, осадки маловероятны — день пройдет при переменной облачности. Температура воздуха составит +25….+26 в дневные часы, +17…+19 ночью.