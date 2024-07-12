Позагорать не получится: тюменцам обещают дожди и грозы в выходные

Posted Сегодня, 08:44
Published Сегодня, 08:44
Modified Сегодня, 08:46
Updated Сегодня, 08:46
Температура воздуха в эти дни составит в ночные часы +13…+19, в светлое время суток синоптики прогнозируют до +28…+30.
В Тюмени метеорологи обещают осадки только в субботу — кратковременные дожди на протяжении всего дня. Днем 13 июля столбики термометров покажут +25…+26, в вечерние часы ожидается до +17…+22. В воскресенье, 14 июля, осадки маловероятны — день пройдет при переменной облачности. Температура воздуха составит +25….+26 в дневные часы, +17…+19 ночью.
В первый день новой рабочей недели существенно погода не изменится — сохранится переменная облачность, осадки маловероятны. Максимальная температура воздуха в этот день составит +22….+24.