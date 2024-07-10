Через огонь, боль — до лейтенанта! Тюменец рассказал, как ушел добровольцем на СВО

Posted Сегодня, 12:36
Published Сегодня, 12:36
Modified Сегодня, 12:40
Updated Сегодня, 12:40
Свою историю Александр рассказал, вернувшись в небольшой отпуск с передовой. Встретился с родными, забрал гуманитарную помощь и уже скоро отправится обратно. В штурмовой роте его ждут, себя боец с позывным юрист проявил себя достойно — с простого рядового дошел до лейтенанта, при этом даже не служив и не заканчивая военную кафедру. Звание получил как во времена Великой Отечественной — на ускоренных курсах.
Теперь, с высоты полученного опыта рассказывает о том, как служится простым добровольцам в штурмовых ротах.
До ухода в зону СВО работал Александр юристом, в армию не попал по здоровью. Но, вдохновившись дедом-фронтовиком и отцом кадровым военным, решил пойти добровольцем. Проявил себя в боях, пошел на повышение. Сейчас Юрист — заместитель командира штурмовой роты, занимается подготовкой бойцов. Отмечает, что в свою роту они берут не всех. Кандидаты проходят жесткий отбор.
По сути, у них в роте условия спартанские. Через них нужно пройти, чтобы доказать, что ты готов к испытаниям и можешь быть полезен.
Бойцы, конечно же, должны быть выносливыми, потому что на задание каждый боец несет на себе груз до 80 кг — запас еды, воды, боеприпасов на 10-15 дней. Предпочтение отдаем людям без лишнего веса, невысокого роста. Высокому сложно укрыться, он сразу становится потенциальной целью для врага. Нам нужны маневренность, скрытность. Быть штурмовиком сложно, но все кто приходят, проявляют себя и остаются.
Штурмовая рота юриста принимала участие в нескольких важных операциях. Освобождение Авдеевки, Водяного, Ласточкино. О боях Юрист принципиально не рассказывает. Говорит, что ни к чему. Прославилась рота не только в боях.
Юрист, уже несколько месяцев занимающийся КМБ для новоприбывших на передовую, делится своим опытом и с журналистами. В интервью порталу «Вслух.ру» боец рассказал несколько важных деталей, которые могут спасти жизнь в критической ситуации.
Например, лучшим бронежилетом для участия в боях будет баллистический или кевларовый. Им закрывают шею при атаке дронов либо при обстреле кассетными боеприпасами. Не лишними будут и специальные защитные очки.
Неплохим же подспорьем в борьбе с дронами может быть обычное ружье, заряженное дробью. Таким при точном выстреле можно сбить практически любой беспилотник.