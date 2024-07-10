Через огонь, боль — до лейтенанта! Тюменец рассказал, как ушел добровольцем на СВО

Свою историю Александр рассказал, вернувшись в небольшой отпуск с передовой. Встретился с родными, забрал гуманитарную помощь и уже скоро отправится обратно. В штурмовой роте его ждут, себя боец с позывным юрист проявил себя достойно — с простого рядового дошел до лейтенанта, при этом даже не служив и не заканчивая военную кафедру. Звание получил как во времена Великой Отечественной — на ускоренных курсах.