В Совфеде рассказали о льготах для семей участников СВО

Posted Сегодня, 18:45
Published Сегодня, 18:45
Modified Сегодня, 18:48
Updated Сегодня, 18:48
По словам сенатора, военнослужащие, принимавшие участие в спецоперации, имеют право оформить военную ипотеку. Эта форма кредитования регулируется в рамках закона «О накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих». В соответствии с условиями договора заемщик обязан погасить специальный кредит до того, как ему исполнится 45 лет. При этом собственно заем предоставляется на период от года до 20 лет. Программу курирует Росвоенипотека, информацию о ней можно получить на сайте организации. Также под защитой находятся жилищные права служащих ВС России — супругов других военнослужащих, участвующих в программе военной ипотеки.
Как сообщают «Новые Известия», закон также предусматривает преждевременное полное погашение задолженности по ипотечному кредиту погибшего военнослужащего единым платежом из средств единовременного начисления на именной накопительный счет участника в размере его задолженности по кредиту.
По заявлению Брыксина, трудовые гарантии добровольцев и мобилизованных тоже соблюдены — их рабочие места сохраняются в соответствии с принятыми поправками в ТК РФ. Трудовые контракты с участниками СВО будут не расторгать, а приостанавливать, после чего в трехмесячный срок служащие смогут вернуться на ранее занимаемую должность. При этом период приостановления действия трудового договора засчитывается в трудовой стаж сотрудника и в стаж работы по специальности.
Для госслужащих предусматривается аналогичная мера.
Членам семей мобилизованных граждан и добровольцев предоставляются дополнительные гарантии, также они получают преимущественное право сохранения работы при сокращении численности или штата сотрудников.
Сенатор утверждает, что на сегодняшний день диапазон поддержки солдат на фронте — самый широкий, от детских писем защитникам до покупки внедорожников и огнестрельного оружия для устранения вражеских беспилотников. Из личных средств он сам оплачивает и отправляет на передовую всевозможное оборудование для нужд СВО, в частности — дроны и тепловизоры, которые являются одними из самых необходимых средств при ведении боя в современных условиях. Также он передает бойцам медикаменты, гумпомощь и строительные материалы.