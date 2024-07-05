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Published Сегодня, 18:45

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Updated Сегодня, 18:48

В Совфеде рассказали о льготах для семей участников СВО

В Совфеде рассказали о льготах для семей участников СВО

5 июля 2024, 18:45
Фото: bryksin.ru
В беседе с членом Совета Федерации от Курской области Александром Брыксиным журналистам НИ стало известно, что за последние два года в России появился ряд законов по защите прав участников СВО и их семей в социальной сфере. Брыксин рассказал о самых важных из них.

По словам сенатора, военнослужащие, принимавшие участие в спецоперации, имеют право оформить военную ипотеку. Эта форма кредитования регулируется в рамках закона «О накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих». В соответствии с условиями договора заемщик обязан погасить специальный кредит до того, как ему исполнится 45 лет. При этом собственно заем предоставляется на период от года до 20 лет. Программу курирует Росвоенипотека, информацию о ней можно получить на сайте организации. Также под защитой находятся жилищные права служащих ВС России — супругов других военнослужащих, участвующих в программе военной ипотеки.

Как сообщают «Новые Известия», закон также предусматривает преждевременное полное погашение задолженности по ипотечному кредиту погибшего военнослужащего единым платежом из средств единовременного начисления на именной накопительный счет участника в размере его задолженности по кредиту.

По заявлению Брыксина, трудовые гарантии добровольцев и мобилизованных тоже соблюдены — их рабочие места сохраняются в соответствии с принятыми поправками в ТК РФ. Трудовые контракты с участниками СВО будут не расторгать, а приостанавливать, после чего в трехмесячный срок служащие смогут вернуться на ранее занимаемую должность. При этом период приостановления действия трудового договора засчитывается в трудовой стаж сотрудника и в стаж работы по специальности.

Для госслужащих предусматривается аналогичная мера.

Членам семей мобилизованных граждан и добровольцев предоставляются дополнительные гарантии, также они получают преимущественное право сохранения работы при сокращении численности или штата сотрудников.

Сенатор утверждает, что на сегодняшний день диапазон поддержки солдат на фронте — самый широкий, от детских писем защитникам до покупки внедорожников и огнестрельного оружия для устранения вражеских беспилотников. Из личных средств он сам оплачивает и отправляет на передовую всевозможное оборудование для нужд СВО, в частности — дроны и тепловизоры, которые являются одними из самых необходимых средств при ведении боя в современных условиях. Также он передает бойцам медикаменты, гумпомощь и строительные материалы.

#Общество
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