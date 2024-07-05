В Совфеде рассказали о льготах для семей участников СВО

По словам сенатора, военнослужащие, принимавшие участие в спецоперации, имеют право оформить военную ипотеку. Эта форма кредитования регулируется в рамках закона «О накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих». В соответствии с условиями договора заемщик обязан погасить специальный кредит до того, как ему исполнится 45 лет. При этом собственно заем предоставляется на период от года до 20 лет. Программу курирует Росвоенипотека, информацию о ней можно получить на сайте организации. Также под защитой находятся жилищные права служащих ВС России — супругов других военнослужащих, участвующих в программе военной ипотеки.