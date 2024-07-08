Проезд по центральной улице, перекрытой полтора месяца назад, открыли в Тюмени

Posted Сегодня, 06:19
Published Сегодня, 06:19
Modified Сегодня, 06:21
Updated Сегодня, 06:21
Изначально реконструкцию сетей планировали завершить в срок до 17 июня, однако позже сроки завершения ремонта перенесли.
В настоящее время автодвижения на участке Одесской возобновлено. Также восстановлена дорожная разметка.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в связи с ремонтом на теплосетях с 12 июля по 1 сентября закроют для движения проезды в районе домов №1 и №1к1 по улице Матросова, в районе домов №15 и №15к1 на 50 лет ВЛКСМ, а также в районе дома №29 на Радищева.