Проезд по центральной улице, перекрытой полтора месяца назад, открыли в Тюмени

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в связи с ремонтом на теплосетях с 12 июля по 1 сентября закроют для движения проезды в районе домов №1 и №1к1 по улице Матросова, в районе домов №15 и №15к1 на 50 лет ВЛКСМ, а также в районе дома №29 на Радищева.