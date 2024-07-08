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Published Сегодня, 06:19

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Updated Сегодня, 06:21

В Тюмени открыли проезд на участке улицы Одесской

Проезд по центральной улице, перекрытой полтора месяца назад, открыли в Тюмени

8 июля 2024, 06:19
Фото: ГАИ

В Тюмени открыли проезд на участке улицы Одесской

В Тюмени для транспорта открыли проезд по участку улицы Одесской — от Харьковской до Дамбовской. Данная дорога была перекрыта в связи с ремонтными работами на трубопроводе с 18 мая.

Изначально реконструкцию сетей планировали завершить в срок до 17 июня, однако позже сроки завершения ремонта перенесли.

В настоящее время автодвижения на участке Одесской возобновлено. Также восстановлена дорожная разметка.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в связи с ремонтом на теплосетях с 12 июля по 1 сентября закроют для движения проезды в районе домов №1 и №1к1 по улице Матросова, в районе домов №15 и №15к1 на 50 лет ВЛКСМ, а также в районе дома №29 на Радищева.

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