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Published Сегодня, 05:59

Modified Сегодня, 06:52

Updated Сегодня, 06:52

Жители Тюмени продают координаты ягодных и грибных мест

Цена вопроса 500 рублей: тюменцы продают точные координаты грибных и ягодных полян

8 июля 2024, 05:59
Фото: 1MI

Жители Тюмени продают координаты ягодных и грибных мест

Предприимчивые тюменцы решили таким образом немного заработать. На днях на одном из сайтов появилось соответствующее объявление.
«Поделюсь координатами ягодных полян. Знаю, гдe растут земляника, черникa, брусника, а также маслята, подберёзовики и подосиновики. 500 рублей — за одно урожайное место. Покажу на карте и подробно объясню — как доехать», — заверяет «бизнесмен».

По словам «грибника», сам он не едет собирать ягоды-грибы в урожайные места из-за чрезмерной занятости.

Ранее «Наш Город» писал, что жители Тюмени продолжают сбор дикоросов в лесу. Грибники отмечают, что уже пошел первый слой боровиков. Кроме того, в лесах созревают земляника и лесная клубника — ягоды можно найти практически по всем направлениям.

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