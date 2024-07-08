Цена вопроса 500 рублей: тюменцы продают точные координаты грибных и ягодных полян

Posted Сегодня, 05:59
Published Сегодня, 05:59
Modified Сегодня, 06:52
Updated Сегодня, 06:52
«Поделюсь координатами ягодных полян. Знаю, гдe растут земляника, черникa, брусника, а также маслята, подберёзовики и подосиновики. 500 рублей — за одно урожайное место. Покажу на карте и подробно объясню — как доехать», — заверяет «бизнесмен».
По словам «грибника», сам он не едет собирать ягоды-грибы в урожайные места из-за чрезмерной занятости.
Ранее «Наш Город» писал, что жители Тюмени продолжают сбор дикоросов в лесу. Грибники отмечают, что уже пошел первый слой боровиков. Кроме того, в лесах созревают земляника и лесная клубника — ягоды можно найти практически по всем направлениям.