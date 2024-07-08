Цена вопроса 500 рублей: тюменцы продают точные координаты грибных и ягодных полян

Ранее «Наш Город» писал, что жители Тюмени продолжают сбор дикоросов в лесу. Грибники отмечают, что уже пошел первый слой боровиков. Кроме того, в лесах созревают земляника и лесная клубника — ягоды можно найти практически по всем направлениям.