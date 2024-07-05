Замглавы Петр Вагин останется работать в администрации Тюмени

Также не планирует претендовать на должность мэра Тобольска директор департамента ЖКХ Тюменской области Семен Тегенцев. Ранее эксперты называли его одним из главных претендентов на должность главы Тобольска. Однако Тегенцев сообщил, что менять место работы не намерен.