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Замглавы Тюмени Петр Вагин не будет претендовать на должность мэра Тобольска

Замглавы Петр Вагин останется работать в администрации Тюмени

5 июля 2024, 04:50
Фото: тг-канал Максим Афанасьев

Замглавы Тюмени Петр Вагин не будет претендовать на должность мэра Тобольска

Заместитель главы администрации Тюмени Петр Вагин не планирует подавать документы на конкурс по выборам мэра Тобольска. По его словам, он продолжит работать в администрации областного центра.
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Выборы
«Я выполняю свои обязанности в рамках полномочий заместителя главы города. Сейчас помогаю входить в курс всех дел Максиму Афанасьеву», — сообщил Ура.Ру Петр Вагин.

Также не планирует претендовать на должность мэра Тобольска директор департамента ЖКХ Тюменской области Семен Тегенцев. Ранее эксперты называли его одним из главных претендентов на должность главы Тобольска. Однако Тегенцев сообщил, что менять место работы не намерен.

Ранее «Наш Город» писал, что выборы мэра Тобольска состоятся 30 июля 2024 года. Документы от кандидатов будут приниматься с 5 по 19 июля. В настоящее время врио главы администрации города исполняет заместитель мэра Яна Зубова.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Тобольск#Выборы#Мэр
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