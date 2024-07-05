Замглавы Петр Вагин останется работать в администрации Тюмени

Posted Сегодня, 04:50
Published Сегодня, 04:50
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Updated Сегодня, 04:52
«Я выполняю свои обязанности в рамках полномочий заместителя главы города. Сейчас помогаю входить в курс всех дел Максиму Афанасьеву», — сообщил Ура.Ру Петр Вагин.
Также не планирует претендовать на должность мэра Тобольска директор департамента ЖКХ Тюменской области Семен Тегенцев. Ранее эксперты называли его одним из главных претендентов на должность главы Тобольска. Однако Тегенцев сообщил, что менять место работы не намерен.
Ранее «Наш Город» писал, что выборы мэра Тобольска состоятся 30 июля 2024 года. Документы от кандидатов будут приниматься с 5 по 19 июля. В настоящее время врио главы администрации города исполняет заместитель мэра Яна Зубова.