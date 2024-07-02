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Published Сегодня, 02:25

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Updated Сегодня, 02:27

Временно исполняющим обязанности мэра Тобольска назначили Яну Зубову

Временно исполняющим обязанности мэра Тобольска назначили Яну Зубову

2 июля 2024, 02:25
Фото: 1MI
На должность врио главы Тобольска Зубова была назначена автоматически. Она будет занимать этот пост до выборов нового главы города.
Сюжет
Выборы

Яна Зубова назначена на пост временно исполняющего обязанности главы Тобольска. Соответствующее решение было принято после ухода Максима Афанасьева на должность главы Тюмени, рассказала пресс-секретарь главы Тобольска Анастасия Гулина РБК Тюмень.

Зубова занимает пост первого заместителя главы Тобольска. При отсутствии Афанасьева она автоматически приступила к должности главы города.

Фото: Администрация Тобольска

Выборы нового главы Тобольска пройдут 30 июля. Документы от кандидатов будут приниматься с 5 по 19 июля.

Напомним, что Зубова дважды попадала в крупные скандалы. Так, в 2015 году депутаты Гордумы просили отстранить ее от должности за недобросовестное исполнение обязанностей куратора социальной сферы, а в 2018 году во время отпуска в Таиланде она потратила на интернет и звонки с рабочего телефона более 700 тысяч рублей.

Ранее «Наш город» писал, что Городская дума Тобольска выдвинула требования к кандидатам на пост мэра. В выборах не смогут участвовать иноагенты и люди с психическими отклонениями.

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