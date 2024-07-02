Временно исполняющим обязанности мэра Тобольска назначили Яну Зубову

Posted Сегодня, 02:25
Published Сегодня, 02:25
Modified Сегодня, 02:27
Updated Сегодня, 02:27
Яна Зубова назначена на пост временно исполняющего обязанности главы Тобольска. Соответствующее решение было принято после ухода Максима Афанасьева на должность главы Тюмени, рассказала пресс-секретарь главы Тобольска Анастасия Гулина РБК Тюмень.
Зубова занимает пост первого заместителя главы Тобольска. При отсутствии Афанасьева она автоматически приступила к должности главы города.
Выборы нового главы Тобольска пройдут 30 июля. Документы от кандидатов будут приниматься с 5 по 19 июля.
Напомним, что Зубова дважды попадала в крупные скандалы. Так, в 2015 году депутаты Гордумы просили отстранить ее от должности за недобросовестное исполнение обязанностей куратора социальной сферы, а в 2018 году во время отпуска в Таиланде она потратила на интернет и звонки с рабочего телефона более 700 тысяч рублей.
Ранее «Наш город» писал, что Городская дума Тобольска выдвинула требования к кандидатам на пост мэра. В выборах не смогут участвовать иноагенты и люди с психическими отклонениями.