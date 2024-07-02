Временно исполняющим обязанности мэра Тобольска назначили Яну Зубову

Напомним, что Зубова дважды попадала в крупные скандалы. Так, в 2015 году депутаты Гордумы просили отстранить ее от должности за недобросовестное исполнение обязанностей куратора социальной сферы, а в 2018 году во время отпуска в Таиланде она потратила на интернет и звонки с рабочего телефона более 700 тысяч рублей.